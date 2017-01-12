Украинский комментатор во время мужской эстафеты пошутил про «Боярышник»

Украинский комментатор Андрей Столярчук во время эстафеты на Кубке мира в Рупольдинге пошутил про «Боярышник».

«Свенсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» лишь за серебро российской команды. Хотя, отдадим должное, очень пристойно выглядели россияне», – сказал Столярчук.

Напомним, что в декабре в результате массового отравления концентратом для приема ванн «Боярышник» в Иркутске скончались 77 человек.

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