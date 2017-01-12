Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Украинский комментатор во время мужской эстафеты пошутил про «Боярышник»

    Теги Кубок мира сборная России видео Андрей Столярчук

    Украинский комментатор Андрей Столярчук во время эстафеты на Кубке мира в Рупольдинге пошутил про «Боярышник».

    «Свенсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» лишь за серебро российской команды. Хотя, отдадим должное, очень пристойно выглядели россияне», – сказал Столярчук.

    Напомним, что в декабре в результате массового отравления концентратом для приема ванн «Боярышник» в Иркутске скончались 77 человек. 

    ВИДЕО

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться