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  4. Костылева о подготовке: «В основном работа шла над программами, связками между прыжками, потому что все понимаем, у меня с этим проблема. Буду укорачивать заходы, убирать «беговые»

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Костылева о подготовке: «В основном работа шла над программами, связками между прыжками, потому что все понимаем, у меня с этим проблема. Буду укорачивать заходы, убирать «беговые»
Фигуристка Елена Костылева рассказала об изменениях в подготовке к новому сезону.

Двукратная чемпионка России среди юниорок Елена Костылева рассказала о новых программах на сезон.

30–31 июля в Новогорске проходили закрытые прокаты фигуристов из юниорской сборной. Костылева представила короткую программу «Болеро» и произвольную «Черный лебедь».

«Мне очень нравится моя короткая программа, как она поставлена, все удобно. Вроде бы не так много «беговых», как я всегда делала... Сейчас в основном работа шла над программами, над связками между прыжками, потому что все понимаем, у меня с этим есть проблема. Так что работаю именно над этим, и дальше буду работать. Буду еще укорачивать заходы, убирать «беговые».

Ставил мне короткую программу Иван Букин на музыку «Болеро». Потом, конечно, что-то доделывалось, переделывалось, но так программа очень нравится. Произвольная – «Черный лебедь». Постановщик Илья Авербух. Очень понравилось с ним работать. Прямо за две тренировки поставили программу...

Мне сказали, что произвольная намного лучше, чем была, по шагам. Сказали работать над вращениями. В межсезонье у меня были небольшие травмы, я не делала вращения, но еще есть время. Главное, сейчас ничего не беспокоит. Буду усиленно работать над вращениями, связками и всем, -- рассказала Костылева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФФККР
logoженское катание
logoИлья Авербух
logoИван Букин
logoСборная России по фигурному катанию
logoЕлена Костылева
logoконтрольные прокаты

Комментарии

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Будем посмотреть, что получится на выходе, т.е. в прокатах на международке.
Забавно, что Костылева откровенно признает свои проблемы, а судьи, дико грибовавшие ее весь прошлый сезон, как будто нет. Валили ей бешеные гое за заходы на полкатка с подтягиванием перчаток, а также компы, словно это сам Сизерон к нам пожаловал. Вот нафига так делать?? что за говенное судейство то у нас, продажное насквозь...
Проблемы все знают, пытаются исправить и устранить. Посмотрим насколько это удастся в новом сезоне.
Лена, молодец, удачи!
Лена поздравляю Тебя с прокатами, пп не видел, но отрывки короткой программы эталонные. сама программа видно что сделана эталонной красивой яркой, молодцы-вот обьективно говорю,поработали.И самокритичность это очень здорово,это вообще по жизни говорит,что человек в реальной действительности,а не в розовых очках.Поздравляю и Тебя, и Маму, и Штаб и Букин сделал отличную программу.
Что мешало работать над этим раньше?
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