Усачева о работе тренером в Китае: «Ощущала себя там некомфортно, не в своей тарелке, чужой сильно»
Фигуристка Усачева призналась, что ощущала себя чужой в Китае.
Российская фигуристка Дарья Усачева призналась, что ощущала себя чужой в Китае, когда работала там тренером.
«Очень сильно отличаются люди и менталитет, вообще! Не мое! Сам Пекин – красивый город, очень чистый. Не спорю. Просто я ощущала себя там некомфортно, не в своей тарелке, чужой сильно.
Дети еще на английском говорили, с ними проще было коммуницировать. С остальными людьми в Пекине невозможно – они не знают английский!» – рассказала Усачева в интервью Анастасии Пегасовой.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
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Ну и у нас ведь тоже будет не сильно много тех, кто хорошо английский знает.
Но тем не менее Дарья набралась опыта смелости там проработать и это очень круто.