Усачева о работе тренером в Китае: «Ощущала себя там некомфортно, не в своей тарелке, чужой сильно»

Фигуристка Усачева призналась, что ощущала себя чужой в Китае.

Российская фигуристка Дарья Усачева призналась, что ощущала себя чужой в Китае, когда работала там тренером.

«Очень сильно отличаются люди и менталитет, вообще! Не мое! Сам Пекин – красивый город, очень чистый. Не спорю. Просто я ощущала себя там некомфортно, не в своей тарелке, чужой сильно.

Дети еще на английском говорили, с ними проще было коммуницировать. С остальными людьми в Пекине невозможно – они не знают английский!» – рассказала Усачева в интервью Анастасии Пегасовой .