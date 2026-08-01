  1. Спортс
  2. Фигурное катание
  3. Новости

  4. Усачева о работе тренером в Китае: «Ощущала себя там некомфортно, не в своей тарелке, чужой сильно»

0
Усачева о работе тренером в Китае: «Ощущала себя там некомфортно, не в своей тарелке, чужой сильно»
Фигуристка Усачева призналась, что ощущала себя чужой в Китае.

Российская фигуристка Дарья Усачева призналась, что ощущала себя чужой в Китае, когда работала там тренером.

«Очень сильно отличаются люди и менталитет, вообще! Не мое! Сам Пекин – красивый город, очень чистый. Не спорю. Просто я ощущала себя там некомфортно, не в своей тарелке, чужой сильно.

Дети еще на английском говорили, с ними проще было коммуницировать. С остальными людьми в Пекине невозможно – они не знают английский!» – рассказала Усачева в интервью Анастасии Пегасовой.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoСборная Китая по фигурному катанию
logoДарья Усачева
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Какой кошмар,в Китае ,оказывается,говорят на китайском,а не на английском,ужас.
ОтветАлеся Ткаченко
Какой кошмар,в Китае ,оказывается,говорят на китайском,а не на английском,ужас.
Так у них как такового китайского и нет. Основной хань. Много наречий, и народов много.
Насколько помню, её ранние высказывания были, в положительном ключе. Как классно, круто и всё нравится.
ОтветDjusik
Насколько помню, её ранние высказывания были, в положительном ключе. Как классно, круто и всё нравится.
Так и на спортсе сплошная патока лилась все захлебывались от восторга что Усачёва в Китае востребованным тренером работает.
ОтветDjusik
Насколько помню, её ранние высказывания были, в положительном ключе. Как классно, круто и всё нравится.
Так она и в этом интервью в целом положительно про Китай рассказывала. Она просто чувствовала себя там чужой, а так и город чистый и красивый, и всё остальное нормально было. Просто не её.
Ну, у нас то понятно, все знают английский.)
Ответfewral
Ну, у нас то понятно, все знают английский.)
Комментарий скрыт
Ответolovo107
Комментарий скрыт
Наверное, потому что было бы не особо приятно, если бы к нам приехал специалист и начал бы возмущаться, почему это у нас плохо говорят по-английски
Я в Китае в общей сложности почти год прожила. Большей частью в Сиане ( где скоро соревнования юников будут). Но так же была в Тянцзыне, Хулудао, Цзиньчжоу, Пекине конечно, и напоследок пару дней Урумчи. Я наоборот бы сказала - если бы не языковый барьер и если бы деньги с неба падали, чтобы не впрягаться в бешенную конкурентную среду - я могла бы жить в Китае. Мне менталитет китайцев в целом понятен. Культура не отторгает. И тп. Но наверное потому , что я родилась и выросла всё таки в Азии.
ОтветОксана Новикова_1116830552
Я в Китае в общей сложности почти год прожила. Большей частью в Сиане ( где скоро соревнования юников будут). Но так же была в Тянцзыне, Хулудао, Цзиньчжоу, Пекине конечно, и напоследок пару дней Урумчи. Я наоборот бы сказала - если бы не языковый барьер и если бы деньги с неба падали, чтобы не впрягаться в бешенную конкурентную среду - я могла бы жить в Китае. Мне менталитет китайцев в целом понятен. Культура не отторгает. И тп. Но наверное потому , что я родилась и выросла всё таки в Азии.
Конкуренция действительно бешеная?
ОтветЭдель
Конкуренция действительно бешеная?
Да, запредельная, такая же конкуренция и в Южной Корее
Говорит ли хорошо сама Даша на английском? А то может там такой английский, что мало кто поймёт.
Ну и у нас ведь тоже будет не сильно много тех, кто хорошо английский знает.
ОтветКаролина!
Говорит ли хорошо сама Даша на английском? А то может там такой английский, что мало кто поймёт. Ну и у нас ведь тоже будет не сильно много тех, кто хорошо английский знает.
Кстати, да. Я переписывалась с дамами из США, Австралии и Нидерландов. На английском. У них разный английский. Американцы глотают слова и говорят очень резко, довелось с американской общаться в реале. Австралийцы... У них язык словно застыл с времён освоения Австралии. А вот тот английский, который изучали мы, он был у дамы из Нидерландов, она училась в Англии.
ОтветКаролина!
Говорит ли хорошо сама Даша на английском? А то может там такой английский, что мало кто поймёт. Ну и у нас ведь тоже будет не сильно много тех, кто хорошо английский знает.
Прожив в Китае несколько лет, могу ответственно заявить, что китайцы реально вообще не говорят на английском, или говорят на так называемом "чинглише", это такая лютая смесь английского с китайским, с первого раза и не поймёшь, что это с тобой на английском говорят😅 исключение - молодёжь в больших городах, работники международных корпораций. Но за год можно и китайский подучить так, чтобы основные бытовые вопросы решать без проблем👍
Китай - другая планета, веками развивались в собственной среде, это не один месяц прожить надо чтобы пропитаться его духом, а до этого будешь чувствовать себя как в коконе.
То что в Китае другой язык и менталитет ей было известно, когда соглашалась на работу. Юной девушке трудно одной адаптироваться в этих условиях, тем более испытывая языковый барьер. Но определённый опыт получила как по работе так и в общении.
Капризная Даша... По интервью сложилось впечатление - что не готова преодолевать, подстраиваться под обстоятельства, искать решения. Не лучшее начало тренерской карьеры. Скорее не ее это. Бывает...
Несколько раз слышала отзывы наших о работе в Китае . Все отмечают , что привыкнуть очень сложно , работа жесткая , взаимоотношения вежливо -отдаленные . Но заработать можно .
ОтветArraches
Несколько раз слышала отзывы наших о работе в Китае . Все отмечают , что привыкнуть очень сложно , работа жесткая , взаимоотношения вежливо -отдаленные . Но заработать можно .
Ну тут надо бы ещё отметить, что Даша пришла туда от Тутберидзе, а способ подготовки по ТШТ не каждому подходит.
Конечно Азия это вообще как другой мир другой менталитет и другие нравы.
Но тем не менее Дарья набралась опыта смелости там проработать и это очень круто.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Костылева о подготовке: «В основном работа шла над программами, связками между прыжками, потому что все понимаем, у меня с этим проблема. Буду укорачивать заходы, убирать «беговые»
Усачева о китайских фигуристах: «В России дети другие, на спорт нацелены больше. Чуть-чуть другое воспитание»
Николай Колесников в короткой программе будет кататься под «Ne me quitte pas»
Рекомендуем
Главные новости
Семененко, Кондратюк, Кагановская, Некрасов и еще 16 российских фигуристов получили нейтральный статус
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
Мария Павлова: «В Японии удивительная публика. Фигуристы не зря обожают там кататься: это всегда очень теплый прием»
Мария Павлова: «Чок и Бейтс мне казались недосягаемыми небожителями. Но потом мы разговорились с Мэди в раздевалке – она невероятно милая и добрая»
ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ
Американская фигуристка Гленн о работе ТВ-журналистов: «Мы не обязаны устраивать реалити из своих страданий. Если зрители хотят развлечения — пусть приходят на шоу»
Елена Костылева: «Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап в Китай. У нас отличный коннект»
Валиева опубликовала фото из Парижа: «Геолокация: внутри своей мечты ✨»
Фото
Гусева и Овчинников, выступающие в паре, получили нейтральный статус
Елена Костылева: «Готовлю тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя, два четверных сальхова и четверной тулуп в произвольной»
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Глейхенгауз: «Если Малинин не поедет на Гран-при, это абсолютно нормально. Он может себе позволить хоть год не кататься, потому что суперталантлив»
Ковтун об уходе Петросян из группы Тутберидзе: «Их тандем казался очень гармоничным, и я не видел предпосылок к такому решению»
Фигурист Игнатов: «В детстве я смотрел футбол активно, но на этом ЧМ – минут 20 максимум. Не хватает времени сильно во все погружаться»
Трусова об одежде для тренировок: «Уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы. До идеала оказалось далеко»
Фото
Волков о совместном кэмпе с Амодио: «Восхищен, насколько Флоран вкладывается в работу. Он открытый в общении, без ненужного пафоса – профессионал»
Костомаров о ЧМ по футболу: «Болею за Португалию. Но в прошлом финале играли Аргентина и Франция – у меня ощущение, что это повторится сейчас»
Навка о допуске фигуристов: «Огромная победа, несмотря на то, что без флага и гимна. Думаю, это вопрос времени»
Владимир Морозов: «Давно пора было вернуть наших спортсменов. Надеюсь, что все будет без каких‑либо подводных камней»
Бестемьянова о допуске фигуристов: «Испытываю огромную радость, что это наконец‑то произошло»
Илья Авербух: «Москвина – выдающийся тренер и человек, на которого всем нам надо равняться»