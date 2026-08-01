Усачева о китайских фигуристах: «В России дети другие, на спорт нацелены больше. Чуть-чуть другое воспитание»
Фигуристка Усачева рассказала о работе тренером в Китае.
Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала о работе тренером в Китае.
– С какими детьми проще работать – с китайскими или с российскими?
– Ну, конечно, с нашими!
– Ты говорила, что дети в Китае более тихие и спокойные.
– Не все! Просто у нас в России дети другие, на спорт нацелены больше. Чуть-чуть другое воспитание. В Китае могут родители сказать: «Мы сейчас в школу походим - потом придем». И нет мыслей, что это повлияет на результат. Но при этом хотят результат. А у нас все понимают, чего стоит результат и как его добиться, - рассказала Усачева в интервью Анастасии Пегасовой.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
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А как же гимнастика,настольный теннис...?Там другие китайские дети?