Усачева о китайских фигуристах: «В России дети другие, на спорт нацелены больше. Чуть-чуть другое воспитание»

Фигуристка Усачева рассказала о работе тренером в Китае.

Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала о работе тренером в Китае.

– С какими детьми проще работать – с китайскими или с российскими?

– Ну, конечно, с нашими!

– Ты говорила, что дети в Китае более тихие и спокойные.

– Не все! Просто у нас в России дети другие, на спорт нацелены больше. Чуть-чуть другое воспитание. В Китае могут родители сказать: «Мы сейчас в школу походим - потом придем». И нет мыслей, что это повлияет на результат. Но при этом хотят результат. А у нас все понимают, чего стоит результат и как его добиться, - рассказала Усачева в интервью Анастасии Пегасовой .