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Усачева о китайских фигуристах: «В России дети другие, на спорт нацелены больше. Чуть-чуть другое воспитание»
Фигуристка Усачева рассказала о работе тренером в Китае.

Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала о работе тренером в Китае.

– С какими детьми проще работать – с китайскими или с российскими?

– Ну, конечно, с нашими!

– Ты говорила, что дети в Китае более тихие и спокойные.

– Не все! Просто у нас в России дети другие, на спорт нацелены больше. Чуть-чуть другое воспитание. В Китае могут родители сказать: «Мы сейчас в школу походим - потом придем». И нет мыслей, что это повлияет на результат. Но при этом хотят результат. А у нас все понимают, чего стоит результат и как его добиться, - рассказала Усачева в интервью Анастасии Пегасовой.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoСборная Китая по фигурному катанию
logoДарья Усачева
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Вряд ли бы начинающему тренеру Даше дали сильно нацеленных на результат.
Рано в двадцать лет тренером работать сама недавно тренировалась
В общем, эти дети не подходят, давайте других...
ОтветАлина Бель
В общем, эти дети не подходят, давайте других...
Как теперь модно говорить, краски не те 😄
ОтветАлина Бель
В общем, эти дети не подходят, давайте других...
Было, в кого учиться))
В России дети другие, на спорт нацелены больше...
А как же гимнастика,настольный теннис...?Там другие китайские дети?
ОтветОльга Демина
В России дети другие, на спорт нацелены больше... А как же гимнастика,настольный теннис...?Там другие китайские дети?
Возможно , что эти виды спорта более популярны , чем фигурное катание и , как следствие , отношение другое .
Видимо группа , занимающихся "для себя". Как в СССР было принято в больших городах в семьях интеллигенции - ребёнка надо записать на фигурку и на музыку. В 99и случаях из ста ничего в итоге не получалось ни там ни там. Но типа - для общего развития. Нацеленных на результат в Китае больше чем полно, об этом даже документалки снимают, как "издеваются" над детьми, требуя совершенства.
Короче,с тренерской карьерой у Усачевой в Китае не задалось.Ну раз в России дети лучше ,чего в Китай лезть,да ещё и без опыта ?
Плохому танцору гениталии мешают , а начинающему тренеру - не те дети .
Чувствуется школа любимой тренерши - дети не те пошли, не готовы за кусок хлеба 30 квадов сигать 😄
ну наверное дети, нацеленные на результат у других тренеров занимаются
Ну так логично, школа важнее. Будешь хорошо учиться - поступишь в хороший университет - попадешь в хорошую компанию. А будешь заниматься фк - можешь просто получить нелюбовь федры как Хань Янь и все усилия просто будут без толку. До сих пор жалко, такой шикарный конек был...
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