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  4. Костылевой поставили произвольную программу «Черный лебедь»

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Костылевой поставили произвольную программу «Черный лебедь»
Елене Костылевой поставили произвольную программу «Черный лебедь» на новый сезон.

Двукратной чемпионка России среди юниорок Елене Костылевой поставили новую произвольную программу «Черный лебедь».

Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Постановщиком стал Илья Авербух.

Ранее Иван Букин поставил фигуристке короткую программу на музыку из «Болеро».

30–31 июля в Новогорске проходили закрытые прокаты фигуристов из юниорской сборной, где Костылева представила обе программы.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФФККР
logoженское катание
logoИлья Авербух
logoЕлена Костылева
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Куда в акадэмии без лебедя..)
Это как у Мишина без Крестного отца..))
Ответoldparakhod
Куда в акадэмии без лебедя..) Это как у Мишина без Крестного отца..))
Не смотрел, но осуждаю. Как обычно. То ли дело нудли Глейха
Жесть какая-то. Вообще без фантазии штаб
ОтветОльга Володина
Жесть какая-то. Вообще без фантазии штаб
Комментарий скрыт
ОтветАнастасия Платонова
Комментарий скрыт
Мы видели ее в других программах, отсюда и настороженность...
Серьезно? Боже мой, столько невероятной музыки вокруг. Я бы с удовольствием посмотрела бы Лену под какой-нибудь Ла-ла-Ленд, или народный танец. Девочка нежной красоты, ей бы Снегурочку катать но нет, это нафталиновое Болеро с нафталиновым Лебедем. И стразы, все в стразах. Колхозная Янка с ее колхозной Акадэмией.
Удивительный выбор темы для обеих программ.
Кмк, Лена Костылева совсем не хореографичная, не балетная девочка, плохо слышит музыку (или вообще не слушает).
Возможно конечно, что и над этим в штабе поработали...
Сезон покажет, ждать недолго.
ОтветOlga.t
Удивительный выбор темы для обеих программ. Кмк, Лена Костылева совсем не хореографичная, не балетная девочка, плохо слышит музыку (или вообще не слушает). Возможно конечно, что и над этим в штабе поработали... Сезон покажет, ждать недолго.
15летняя Загитова-то прям балерина была)
ОтветArita1
15летняя Загитова-то прям балерина была)
Какое отношение Загитова имеет сейчас к программам Костылевой?
Никогда такого не было и вот опять ! ;)
Слава других клубов (не будем называть каких) не дает покоя, конечно. И Болеро и Черный лебедь были уже. На оригинальные треки фантазии не хватает.
ОтветTheodor Dobzhansky
Слава других клубов (не будем называть каких) не дает покоя, конечно. И Болеро и Черный лебедь были уже. На оригинальные треки фантазии не хватает.
Так вы назовите, чтобы вам сразу в панамку напихали, что не ТШТ впервые в истории использовали Болеро и Черного Лебедя для постановок.
Костылева и лебедь... Жалко лебедя. Даже черного
ОтветТатьяна Васильева
Костылева и лебедь... Жалко лебедя. Даже черного
Она этого лебедя насмерть запрыгает))
Да сколько ж можно то. Ладно б была одна программа заезженная, а тут сразу две, ещё и в дебютный международный сезон. Как на отвали.
Ответcrybaby
Да сколько ж можно то. Ладно б была одна программа заезженная, а тут сразу две, ещё и в дебютный международный сезон. Как на отвали.
они думают что это -круто!
Ответcrybaby
Да сколько ж можно то. Ладно б была одна программа заезженная, а тут сразу две, ещё и в дебютный международный сезон. Как на отвали.
Девочка в юниорах. Какая разница
АкадЭмия без лебедей не может.
Опять Лебедь? Ну Лена и балет - это что-то несовместимое пока. Ладно бы Дзепке такое поставили...
ОтветSkyolker
Опять Лебедь? Ну Лена и балет - это что-то несовместимое пока. Ладно бы Дзепке такое поставили...
Лене надо что-то в стиле как Арсению в КП поставили..Если вывезет..
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