Елене Костылевой поставили произвольную программу «Черный лебедь» на новый сезон.

Двукратной чемпионка России среди юниорок Елене Костылевой поставили новую произвольную программу «Черный лебедь».

Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Постановщиком стал Илья Авербух.

Ранее Иван Букин поставил фигуристке короткую программу на музыку из «Болеро».

30–31 июля в Новогорске проходили закрытые прокаты фигуристов из юниорской сборной, где Костылева представила обе программы.