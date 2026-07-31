Николай Колесников в короткой программе будет кататься под «Ne me quitte pas»

Николай Колесников в короткой программе будет выступать под «Ne me quitte pas».

17-летний российский фигурист Николай Колесников в короткой программе будет выступать под композицию «Ne me quitte pas».

Об этом сообщает канал команды Этери Тутберидзе.

Постановщиками программы являются Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

Колесников тренировался в «Хрустальном» до 2022 года, после чего перешел в ЦСКА к Светлане Соколовской. В феврале 2026-го вернулся в группу Тутберидзе.