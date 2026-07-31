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  4. Николай Колесников в короткой программе будет кататься под «Ne me quitte pas»

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Николай Колесников в короткой программе будет кататься под «Ne me quitte pas»
Николай Колесников в короткой программе будет выступать под «Ne me quitte pas».

17-летний российский фигурист Николай Колесников в короткой программе будет выступать под композицию «Ne me quitte pas».

Об этом сообщает канал команды Этери Тутберидзе. 

Постановщиками программы являются Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. 

Колесников тренировался в «Хрустальном» до 2022 года, после чего перешел в ЦСКА к Светлане Соколовской. В феврале 2026-го вернулся в группу Тутберидзе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Тутберидзе
logoНиколай Колесников
logoЭтери Тутберидзе
logoСборная России по фигурному катанию
logoмужское катание
logoДаниил Глейхенгауз

Комментарии

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Мне нравится, как все ругаются на питерскую мафию за самоповторы, говоря, что у ТШТ всё не так, и тут Даниил Маркович достаёт любимый диск)))
ОтветZhuuuzhik
Мне нравится, как все ругаются на питерскую мафию за самоповторы, говоря, что у ТШТ всё не так, и тут Даниил Маркович достаёт любимый диск)))
И они тут же переобуваются, мол ну авторские права же, да и не каждая музыка ложится на лед. Тьфу)
ОтветZhuuuzhik
Мне нравится, как все ругаются на питерскую мафию за самоповторы, говоря, что у ТШТ всё не так, и тут Даниил Маркович достаёт любимый диск)))
А что нового и интересного было у тшт?? По-моему, неожиданным был номер загитовой ме вой и блюз хромых (явно подсмотренный из лп Авербуха) остальные - либо повтор повторов, подгляданных у Авера, бурн, Николь и тед.е..
Диск с французскими песнями снова в деле😄
Да, конечно, великая песня, но, зачем, зачем. Да, еще 17-летнему. Не пойму, столько много прекрасных, но, незаигранных мелодий, но, они все, одно и тоже, одно и тоже используют по кругу. Одно и тоже, одно и тоже.
ОтветИда Минкус-Чабакова
Да, конечно, великая песня, но, зачем, зачем. Да, еще 17-летнему. Не пойму, столько много прекрасных, но, незаигранных мелодий, но, они все, одно и тоже, одно и тоже используют по кругу. Одно и тоже, одно и тоже.
Сколько прекрасных и незаигранных? Думаете так легко подобрать? Далеко не все мелодии ложаться на лёд, далеко не все образы понятны, уо многим неизвестным надо писать либретто. Со стороны вообще все легко.
ОтветBecky Sharpe
Сколько прекрасных и незаигранных? Думаете так легко подобрать? Далеко не все мелодии ложаться на лёд, далеко не все образы понятны, уо многим неизвестным надо писать либретто. Со стороны вообще все легко.
Поэтому ленятся и ставят уже сто раз заезженное
Я уже и забыл, что Коля вернулся в ТШТ. Далеко не всех юниоров знаю, но в ранних версиях Коля был довольно музыкальным, будем посмотреть, что он представит сейчас)) Успехов!
В этом сезоне много у кого нестандартная ситуация - кто-то ушел из ТШТ после многих лет, кто-то вернулся или пришел после многих лет. Интересно, чьи решения в итоге выльются в положительный результат, ибо сейчас предсказать это невозможно. Николаю, как и остальным, удачных изменений
У, как свежо, стильно, модно, не то что нафталин у Мишина
ОтветАнна Крюкова_1116405151
У, как свежо, стильно, модно, не то что нафталин у Мишина
+++++++
ОтветАнна Крюкова_1116405151
У, как свежо, стильно, модно, не то что нафталин у Мишина
А вы слышали новое популярное исполнение песни «Ne me quitte pas» — это современный поп-сингл, выпущенный французским артистом Carbonne 17 апреля 2026 года https://www.youtube.com/watch?v=WKDUro2vEUg&t=1s или в исполнении Jeck?https://www.youtube.com/watch?v=PXs_TyNiApY
Может,эти возьмут?
Колю жду в сезоне! Прекрасный юниор!
Мне кажется, Коле такое подойдёт. Желаю ему успехов в сезоне.
Сразу вспоминаются японская Нагоя, ФЮГП-2017 и Даша Паненкова, прекрасно откатавшая произволку под эту композицию в исполнении Селин Дион... Тогда программу поставил тоже Д. Глейхенгауз... Колясику желаю удачи, но уже в кп под эту же музыку!..
Придётся снова послушать в этом сезоне Жака Бреля и Мишеля Леграна. Удачи Николаю и Арсению!
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