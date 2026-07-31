Николай Колесников в короткой программе будет кататься под «Ne me quitte pas»
Николай Колесников в короткой программе будет выступать под «Ne me quitte pas».
17-летний российский фигурист Николай Колесников в короткой программе будет выступать под композицию «Ne me quitte pas».
Об этом сообщает канал команды Этери Тутберидзе.
Постановщиками программы являются Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.
Колесников тренировался в «Хрустальном» до 2022 года, после чего перешел в ЦСКА к Светлане Соколовской. В феврале 2026-го вернулся в группу Тутберидзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Тутберидзе
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