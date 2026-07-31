Федотов о переходе к Мишину: «Еще нахожусь в стадии адаптации, но все хорошо, все по плану. На льду провожу поменьше времени, приходится активнее тренироваться»

Федотов о переходе от Тутберидзе к Мишину: еще адаптируюсь, но все хорошо.

Фигурист Арсений Федотов рассказал об адаптации к группе Алексея Мишина .

Ранее Федотов тренировался в группе Этери Тутберидзе . Он покинул группу в начале июня.

– У тебя столько нового за это межсезонье: новый город, новый тренерский штаб, новые постановщики, новые программы. Можешь поделиться, как это все происходило? Привык ли ты к этому уже или только находишься в стадии адаптации?

– Еще нахожусь в стадии адаптации. Сначала сборы, потом – в Питере... Поэтому еще адаптируюсь. Но все хорошо, все по плану идет.

– А какие вообще ключевые изменения можешь заметить? Другой подход, может быть, к тренировкам?

– На льду чуть поменьше, две тренировки по часу, а были по полтора. Поэтому приходится активнее тренироваться, чтобы все успевать.

– Вообще какие ожидания от этого сезона? Столько всего нового – и во взрослые можно выйти, и на международные старты попасть. Чего больше всего ты ждешь?

– Стабильности, – сказал Федотов в интервью Анне Щербаковой на Первом канале.

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