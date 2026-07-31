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  4. Федотов о переходе к Мишину: «Еще нахожусь в стадии адаптации, но все хорошо, все по плану. На льду провожу поменьше времени, приходится активнее тренироваться»

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Федотов о переходе к Мишину: «Еще нахожусь в стадии адаптации, но все хорошо, все по плану. На льду провожу поменьше времени, приходится активнее тренироваться»
Федотов о переходе от Тутберидзе к Мишину: еще адаптируюсь, но все хорошо.

Фигурист Арсений Федотов рассказал об адаптации к группе Алексея Мишина.

Ранее Федотов тренировался в группе Этери Тутберидзе. Он покинул группу в начале июня. 

– У тебя столько нового за это межсезонье: новый город, новый тренерский штаб, новые постановщики, новые программы. Можешь поделиться, как это все происходило? Привык ли ты к этому уже или только находишься в стадии адаптации?

– Еще нахожусь в стадии адаптации. Сначала сборы, потом – в Питере... Поэтому еще адаптируюсь. Но все хорошо, все по плану идет. 

– А какие вообще ключевые изменения можешь заметить? Другой подход, может быть, к тренировкам?

– На льду чуть поменьше, две тренировки по часу, а были по полтора. Поэтому приходится активнее тренироваться, чтобы все успевать. 

– Вообще какие ожидания от этого сезона? Столько всего нового – и во взрослые можно выйти, и на международные старты попасть. Чего больше всего ты ждешь?

– Стабильности, – сказал Федотов в интервью Анне Щербаковой на Первом канале. 

«Мы ему надоели». Тутберидзе винит рутину и судейство в уходе лучшего ученика

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoПервый канал
logoСборная России по фигурному катанию
logoАлексей Мишин
logoАрсений Федотов
logoЭтери Тутберидзе

Комментарии

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Арс, Арс. Вот зачем надо было переходить? Костюм, мягко говоря, ужасен, музыка не пойми какая, а 3А начал уже клевать. Делают из тебя Семененко 2.0. ТШТ всегда делали под тебя штучные программы и подбирали классную музыку. Ну зачем наступил на грабли? Через год, я уверена, будут клевущие прыжки и хорео рукомахи. Такой талант в трубу слить.
ОтветAnna Vishenka
Арс, Арс. Вот зачем надо было переходить? Костюм, мягко говоря, ужасен, музыка не пойми какая, а 3А начал уже клевать. Делают из тебя Семененко 2.0. ТШТ всегда делали под тебя штучные программы и подбирали классную музыку. Ну зачем наступил на грабли? Через год, я уверена, будут клевущие прыжки и хорео рукомахи. Такой талант в трубу слить.
Так Арсений два сезона уже борется с акселем. Ничего там ужасного нет, тем более, начало сезона.
ОтветAnna Vishenka
Арс, Арс. Вот зачем надо было переходить? Костюм, мягко говоря, ужасен, музыка не пойми какая, а 3А начал уже клевать. Делают из тебя Семененко 2.0. ТШТ всегда делали под тебя штучные программы и подбирали классную музыку. Ну зачем наступил на грабли? Через год, я уверена, будут клевущие прыжки и хорео рукомахи. Такой талант в трубу слить.
А взмах после прыжка) Видна рука мастера
Эх Арсений, как же я хочу увидеть,как ты блистаешь,но абсолютно не верю в успех с Мишиным
ОтветПризрачный триксель
Эх Арсений, как же я хочу увидеть,как ты блистаешь,но абсолютно не верю в успех с Мишиным
Ну и напрасно не верите.
ОтветЕлизавета Смородина
Ну и напрасно не верите.
Совсем не напрасно... Кого "сделал" Мишин??? Семененко? С его ужасными прыжками....
Арс так вырос
Прошлым летом примерно с Аню был ростом
В этом влоге намного выше Ани
Растет и мужает пацан
Отрывки программы мне понравились
Стиль Федорченко очень виден
Костюм в топку
Успехов в сезоне
ОтветРитт
Арс так вырос Прошлым летом примерно с Аню был ростом В этом влоге намного выше Ани Растет и мужает пацан Отрывки программы мне понравились Стиль Федорченко очень виден Костюм в топку Успехов в сезоне
Он ещё на коньках был
Мне очень понравился Арсений.Уверенное,красивое катание.Замечательные прыжки.Программа тоже понравилась,но костюм надо менять.А вначале даже испугалась,увидев…😀
Ответn.apraksina@list.ru
Мне очень понравился Арсений.Уверенное,красивое катание.Замечательные прыжки.Программа тоже понравилась,но костюм надо менять.А вначале даже испугалась,увидев…😀
С тройными легче катать.Видно будет все завтра
.
Ответmissis-Zima
С тройными легче катать.Видно будет все завтра .
И надо было катать с тройными это юниорские прокаты.
Дело не в прыжках,а во впечатлении о прокате в целом.У Левы музыка взрослая и сложная,а катание как было детское,таким же и осталось. А Арсений хорош и с тройными и с двойными,хоть какими.Он хореографичен и растанцован как никто.Очень музыкален и понимает,что катает.
Ответn.apraksina@list.ru
Дело не в прыжках,а во впечатлении о прокате в целом.У Левы музыка взрослая и сложная,а катание как было детское,таким же и осталось. А Арсений хорош и с тройными и с двойными,хоть какими.Он хореографичен и растанцован как никто.Очень музыкален и понимает,что катает.
Ну теперь Мишинский авторитет ему в помощь, может и дадут возможность выступить на международке
Жаль Арса. Зря перешёл(
ОтветFobos2067
Жаль Арса. Зря перешёл(
Сарновского пожалеть не хотите?
ОтветVera25
Сарновского пожалеть не хотите?
А мне сарновский никогда не нравился. Чсв выше крыши
У Арсения очень классная КП вышла, особенно на фоне Лазарева (тут искренне жаль, что Болеро не заиграло), костюмчик бы поменять, а так, на прям хорошо! Если захотят по взрослым катать, то программа и там в тему будет!
ОтветЗнаток спорта
У Арсения очень классная КП вышла, особенно на фоне Лазарева (тут искренне жаль, что Болеро не заиграло), костюмчик бы поменять, а так, на прям хорошо! Если захотят по взрослым катать, то программа и там в тему будет!
Очень хорош Арсений, Вы знаете, программа то меня зацепила, я согласен, программа очень интересная, не избитая!
ОтветЗнаток спорта
У Арсения очень классная КП вышла, особенно на фоне Лазарева (тут искренне жаль, что Болеро не заиграло), костюмчик бы поменять, а так, на прям хорошо! Если захотят по взрослым катать, то программа и там в тему будет!
Арсений на любом фоне очень выделяется.
Программа интересная, Арсений красавец, костюм сжечь.
Арсений выступил мощно и ярко, интересная короткая!
Посмотрим в сезоне, стоило ли Арсению совершать это эмоциональное решение и уходить из ТШТ.
ОтветДок Аксель
Посмотрим в сезоне, стоило ли Арсению совершать это эмоциональное решение и уходить из ТШТ.
Посмотрим. Но в плане постановок я на чудо не надеюсь. Только на талант Арсения, который собой и своим катанием украшать это всё будет.
Ответolvl
Посмотрим. Но в плане постановок я на чудо не надеюсь. Только на талант Арсения, который собой и своим катанием украшать это всё будет.
Только и остаётся, но посмотрим.
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