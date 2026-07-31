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  4. Арсений Федотов будет исполнять произвольную программу под музыку из фильма «Шербурские зонтики»

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Арсений Федотов будет исполнять произвольную программу под музыку из фильма «Шербурские зонтики»
Федотов будет исполнять произвольную под музыку из фильма «Шербурские зонтики».

Фигурист Арсений Федотов рассказал о программах на новый сезон.

В июне этого года Федотов перешел из группы Этери Тутберидзе к Алексею Мишину. 

– У тебя очень крутая короткая программа, я бы сказала, что экспериментальная. Но ты ее откатал так, как будто всю жизнь в этом образе катался. Как вообще проходила постановка, кто выбрал музыку?

– Постановка проходила с Артемом Федорченко, музыку тоже выбрал он. Я в начале сомневался в этой идее, но он меня убедил, я начал пробовать, мне тоже понравилось. И, мне кажется, я поймал этот стиль.

– А чего нам ждать в произвольной программе?

– «Шербурские зонтики» буду катать. Абсолютно другая программа по сравнению с короткой, – сказал Федотов в интервью Анне Щербаковой в сюжете Первого канала.

«Мы ему надоели». Тутберидзе винит рутину и судейство в уходе лучшего ученика

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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Артем Федорченко

Комментарии

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Ой нет, нет, ну неееет 😣
Ну какие зонтики… Арсений, милый, ну если уж уходить, то не к этому изъеденному молью штабу 😣
Ну это просто невыносимо
ОтветKontiolahti
Ой нет, нет, ну неееет 😣 Ну какие зонтики… Арсений, милый, ну если уж уходить, то не к этому изъеденному молью штабу 😣 Ну это просто невыносимо
Вы подождите, потом ему поставят классику профессора, которую ставили другим его ученикам. Крестный отец, Бандитский Петербург, Итальянские мотивы. Шербурские зонтики это еще Лайт вариант.
ОтветKontiolahti
Ой нет, нет, ну неееет 😣 Ну какие зонтики… Арсений, милый, ну если уж уходить, то не к этому изъеденному молью штабу 😣 Ну это просто невыносимо
Хорошо хоть не сицилийская мафия и не бандюганы из России 90х)
Его костюм выложили, это кошмар, хуже просто некуда. Давно такой безвкусицы не видела
ОтветAnn P
Его костюм выложили, это кошмар, хуже просто некуда. Давно такой безвкусицы не видела
Костюм ещё 10 раз поменяют. Это как раз не проблема.
ОтветAnn P
Его костюм выложили, это кошмар, хуже просто некуда. Давно такой безвкусицы не видела
Могли еще икону на всю грудь прилепить
Какой он был стильный харизматичный в тот. А сейчас каких то сисек и пупок изобразили. Ужас
Арсению - удачи, здоровья, мотивации и хороших программ, где бы он ни тренировался.
ОтветШубина
Арсению - удачи, здоровья, мотивации и хороших программ, где бы он ни тренировался.
Хорошее пожелание! Присоединяюсь!
ОтветШубина
Арсению - удачи, здоровья, мотивации и хороших программ, где бы он ни тренировался.
Поддерживаю комментарий.
Про ПП не вижу смысла говорить, пока не увидим хотя бы отрывки. А КП Арсения - безумно понравилось, то, что удалось посмотреть, прям очень! Очень хочется посмотреть целиком!
ОтветБетси Тверская
Про ПП не вижу смысла говорить, пока не увидим хотя бы отрывки. А КП Арсения - безумно понравилось, то, что удалось посмотреть, прям очень! Очень хочется посмотреть целиком!
+++++
Когда Женя Медведева в юниорах катала зонтики, это был тоже прошлый век?:) или про такой выбор фаны Тутберидзе уже забыли и называют нафталином😄
Ответelene.elene
Когда Женя Медведева в юниорах катала зонтики, это был тоже прошлый век?:) или про такой выбор фаны Тутберидзе уже забыли и называют нафталином😄
У ТШТ нет, у других - да😅😅😅
Ответelene.elene
Когда Женя Медведева в юниорах катала зонтики, это был тоже прошлый век?:) или про такой выбор фаны Тутберидзе уже забыли и называют нафталином😄
Когда Женя катала зонтики - это был случай. Когда у Мишина очередной спортсмен катает что-то из махрового прошлого - система.
Обожаю эту музыку и давно под нее никто не катал. С удовольствием посмотрю на Зонтики компонентного Арсения)
Арсений, главное через пару лет не соглашайся катать "крестного отца" в костюме Глеба, этот ужас до сих пор перед глазами)))
Ой, ну какие зонтики? Очень молодой спортсмен, а музыка из бабушкиного сундука.Да это просто ужас какой то
ОтветУтренняя Аврора
Ой, ну какие зонтики? Очень молодой спортсмен, а музыка из бабушкиного сундука.Да это просто ужас какой то
После программ от Глейхенгауза, таких современных это совсем не юношеское. Моё сердце разрывается от боли.
ОтветСветлана Воронова
После программ от Глейхенгауза, таких современных это совсем не юношеское. Моё сердце разрывается от боли.
А разве не нафталин был тоже, если мне не изменяет память не нынешняя эстрада была😁
Критики тшт, девушки, где Викина ветка?Почему не было ее вью?Передайте ей тогда, что радостно было ее видеть,что она Умница триксельный каскад сделала,красивые линии показала, стала более плавные линии показывать.Кстати прогу не понял совсем о чем-это только не критика,просто микро кусочки были Вика умничка!Успехов ей в сезоне Верю в Вику!
Заезженные зонтики- разочарование. Крутой мальчишка- и эти зонтики не вяжутся.
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