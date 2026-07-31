Арсений Федотов будет исполнять произвольную программу под музыку из фильма «Шербурские зонтики»

Федотов будет исполнять произвольную под музыку из фильма «Шербурские зонтики».

Фигурист Арсений Федотов рассказал о программах на новый сезон.

В июне этого года Федотов перешел из группы Этери Тутберидзе к Алексею Мишину.

– У тебя очень крутая короткая программа, я бы сказала, что экспериментальная. Но ты ее откатал так, как будто всю жизнь в этом образе катался. Как вообще проходила постановка, кто выбрал музыку?

– Постановка проходила с Артемом Федорченко, музыку тоже выбрал он. Я в начале сомневался в этой идее, но он меня убедил, я начал пробовать, мне тоже понравилось. И, мне кажется, я поймал этот стиль.

– А чего нам ждать в произвольной программе?

– «Шербурские зонтики» буду катать. Абсолютно другая программа по сравнению с короткой, – сказал Федотов в интервью Анне Щербаковой в сюжете Первого канала.

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