Арсений Федотов будет исполнять произвольную программу под музыку из фильма «Шербурские зонтики»

Фигурист Арсений Федотов рассказал о программах на новый сезон.
В июне этого года Федотов перешел из группы Этери Тутберидзе к Алексею Мишину.
– У тебя очень крутая короткая программа, я бы сказала, что экспериментальная. Но ты ее откатал так, как будто всю жизнь в этом образе катался. Как вообще проходила постановка, кто выбрал музыку?
– Постановка проходила с Артемом Федорченко, музыку тоже выбрал он. Я в начале сомневался в этой идее, но он меня убедил, я начал пробовать, мне тоже понравилось. И, мне кажется, я поймал этот стиль.
– А чего нам ждать в произвольной программе?
– «Шербурские зонтики» буду катать. Абсолютно другая программа по сравнению с короткой, – сказал Федотов в интервью Анне Щербаковой в сюжете Первого канала.
«Мы ему надоели». Тутберидзе винит рутину и судейство в уходе лучшего ученика
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Ну какие зонтики… Арсений, милый, ну если уж уходить, то не к этому изъеденному молью штабу 😣
Ну это просто невыносимо
Какой он был стильный харизматичный в тот. А сейчас каких то сисек и пупок изобразили. Ужас