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  4. «Первое, о чем я подумал, посмотрев на Лазарева, – Маленький принц. Он как будто персонаж из книги». Хореограф Федорченко о постановке произвольной для фигуриста

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«Первое, о чем я подумал, посмотрев на Лазарева, – Маленький принц. Он как будто персонаж из книги». Хореограф Федорченко о постановке произвольной для фигуриста
Хореограф Федорченко сравнил фигуриста Лазарева с Маленьким принцем.

Хореограф Артем Федорченко рассказал о работе с фигуристом Львом Лазаревым над произвольной программой «Маленький принц».

30–31 июля в Новогорске проходили закрытые прокаты юниорской сборной России.

«Когда мне предложили поставить программу Льву, то первое, о чем я подумал, посмотрев на этого парня, – Маленький принц. Согласитесь, он как будто персонаж из книги. Не только внешне похож, но и по возрасту многое перекликается с героем Сент-Экзюпери. Период взросления, возмужания, поиск себя в этом мире. Сама история органично ложилась на то, что, как мне кажется, в данный момент переживает фигурист.

Я начал искать музыку для программы. Собрал четыре разных музыкальных трека, которые напрямую не относятся к «Маленькому принцу», но хорошо передают тему и образ программы. Когда программа будет вкатана со всеми элементами, Лева будет классно выглядеть в этом образе», – рассказал Федорченко.

В прошедшем сезоне Лазарев выиграл первенство России и финал Гран-при страны среди юниоров. В новом сезоне фигурист планирует соревноваться со взрослыми на внутрироссийских стартах.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФФККР
logoЛев Лазарев
Артем Федорченко
logoмужское катание
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Звание "маленький принц" закрепилось за Колей Колесниковым вообще-то.
Но и Лёве конечно тоже подходит. Он очень харизматичный мальчик, при этом со сложной техникой и почти всегда чистыми прокатами.
Ну как-то немаленький уже принц, опоздали с идеей-то.
Федорченко раскручивают, будто это наш Ришо :) А программу ни одну не вспомнишь.
ОтветAelinn
Федорченко раскручивают, будто это наш Ришо :) А программу ни одну не вспомнишь.
По интервью о сам о себе уже такого самомнения, что ойей.
ОтветТотли Тауэрс
По интервью о сам о себе уже такого самомнения, что ойей.
Ну да, с "хореографом Мурашовым" одинаковые до степени смешения.
Так Лёва и вырастит от Маленького принца до Короля Лир. )) Удачи и успеха !
Парню уже 16, принц уже вырос так-то...Иногда наблюдается две крайности в фк: взрослым ставить детские проги, а на малышню надевать то, до чего им ещё расти и расти. Льву пожелаю удачи, напряженный сезон для него намечается - быть лидером, придавленным грузом ответственности смочь показать себя и закрепиться. Пусть всё получится.
Корону будущему королю уже примеряют.
Согласна, образ напрашивался. Будет интересно посмотреть!
Думаю ,ничего, что программа условно юниорская. Первый сезон во взрослых в любом случае переходный, он практически неизбежно будет пока выглядеть как юниор
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