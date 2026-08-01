«Первое, о чем я подумал, посмотрев на Лазарева, – Маленький принц. Он как будто персонаж из книги». Хореограф Федорченко о постановке произвольной для фигуриста

Хореограф Федорченко сравнил фигуриста Лазарева с Маленьким принцем.

Хореограф Артем Федорченко рассказал о работе с фигуристом Львом Лазаревым над произвольной программой «Маленький принц».

30–31 июля в Новогорске проходили закрытые прокаты юниорской сборной России.

«Когда мне предложили поставить программу Льву, то первое, о чем я подумал, посмотрев на этого парня, – Маленький принц. Согласитесь, он как будто персонаж из книги. Не только внешне похож, но и по возрасту многое перекликается с героем Сент-Экзюпери. Период взросления, возмужания, поиск себя в этом мире. Сама история органично ложилась на то, что, как мне кажется, в данный момент переживает фигурист.

Я начал искать музыку для программы. Собрал четыре разных музыкальных трека, которые напрямую не относятся к «Маленькому принцу», но хорошо передают тему и образ программы. Когда программа будет вкатана со всеми элементами, Лева будет классно выглядеть в этом образе», – рассказал Федорченко.

В прошедшем сезоне Лазарев выиграл первенство России и финал Гран-при страны среди юниоров. В новом сезоне фигурист планирует соревноваться со взрослыми на внутрироссийских стартах.