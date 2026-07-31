Парсегова полностью перешла в парное катание. В прошлом сезоне она совмещала его с одиночным
Арина Парсегова полностью перешла в парное катание.
Фигуристка Арина Парсегова полностью перешла в парное катание.
Об этом сообщает канал «Выброс в подкрут».
В прошлом сезоне спортсменка выступала в паре с Матвеем Богдановым, а также участвовала в соревнованиях одиночниц.
Парсегова и Богданов тренируются в группе Филиппа Тарасова в центре фигурного катания Этери Тутберидзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм «Выброс в подкрут»
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