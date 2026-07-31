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  4. Парсегова полностью перешла в парное катание. В прошлом сезоне она совмещала его с одиночным

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Парсегова полностью перешла в парное катание. В прошлом сезоне она совмещала его с одиночным
Арина Парсегова полностью перешла в парное катание.

Фигуристка Арина Парсегова полностью перешла в парное катание. 

Об этом сообщает канал «Выброс в подкрут». 

В прошлом сезоне спортсменка выступала в паре с Матвеем Богдановым, а также участвовала в соревнованиях одиночниц.

Парсегова и Богданов тренируются в группе Филиппа Тарасова в центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм «Выброс в подкрут»
Матвей Богданов
Арина Парсегова
logoСборная России по фигурному катанию
пары

Комментарии

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Откатать аж четыре программы в двух разных видах фигурного катания да ещё с прыжками невероятно сложно на сегодняшний день... Аришка-малышка, пожалуй, - главная героиня прошлого фк-сезона для меня, - она достаточно уверенно с этим справлялась... Правильное решение приняли и она, и её мама Наталья, и ТШ Ф. Тарасова... Что касаемо парного катания, то Ариша с Мотей исполняли наисложнейшие два параллельных каскада 3F-3T-3T и 3F-3Т-2А, которые никто из парников на МС никогда не делал... Удачи ребятам в новом сезоне и больших успехов!...
ОтветСергей Горшт
Откатать аж четыре программы в двух разных видах фигурного катания да ещё с прыжками невероятно сложно на сегодняшний день... Аришка-малышка, пожалуй, - главная героиня прошлого фк-сезона для меня, - она достаточно уверенно с этим справлялась... Правильное решение приняли и она, и её мама Наталья, и ТШ Ф. Тарасова... Что касаемо парного катания, то Ариша с Мотей исполняли наисложнейшие два параллельных каскада 3F-3T-3T и 3F-3Т-2А, которые никто из парников на МС никогда не делал... Удачи ребятам в новом сезоне и больших успехов!...
запретили теперь такие каскады, и Шешелева-Карнаухов их первыми на соревнованиях показали
по прошлому сезону в парах у нее было больше успехов, так что логичное и предсказуемое решение
Жаль про парников юниоров не написали, а они у нас огненные прям!
ОтветSkyolker
Жаль про парников юниоров не написали, а они у нас огненные прям!
Жуков написал КП все чисто, в ПП- ШК и ГО- чистоганом, СБ- одна небольшая помарочка. Еще вроде написали что индийская ПП ГО классная.
К этому и шло, в парах у Арины получается гораздо лучше. Хотя, с другой стороны, одиночница она тоже была неплохая, и за совмещением наблюдать было интересно.
Арина прекрасна и там, и там. Желаю ей успехов и удачи в парах. Пусть всё получится. Их пара с Матвеем сразу стала заметной, сразу родился какой-то свой стиль. И они на удивление стабильно катались.
Ответolvl
Арина прекрасна и там, и там. Желаю ей успехов и удачи в парах. Пусть всё получится. Их пара с Матвеем сразу стала заметной, сразу родился какой-то свой стиль. И они на удивление стабильно катались.
А какие они оба красивые, статные, просто загляденье!
ОтветОльга Воеводина
А какие они оба красивые, статные, просто загляденье!
Да, и это тоже, конечно.
Ну и хорошо, удачи Арише и Матвею
Вот и правильно. Ариша уже довольно уверенно себя чувствует в парном катании , скатываются с партнёром, у неё хорошие данные для парницы. Удачи и успеха в новом сезоне !
Очень радостная весть, именно этого я от Арины и хотела. Она прирождённая парница и об квады биться не надо. Удачи Арине и Матвею, буду за них болеть. Только вперёд!
Разумное решение. Попробовала, посмотрела, решила.
Успехов
Отличная новость. Нужно было полноценно переходить. Арина отличная парница, и у пары Парсегова/Богданов есть возможность бороться за топ 3 в юниорах.
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