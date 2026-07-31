Парсегова полностью перешла в парное катание. В прошлом сезоне она совмещала его с одиночным

Арина Парсегова полностью перешла в парное катание.

Фигуристка Арина Парсегова полностью перешла в парное катание.

Об этом сообщает канал «Выброс в подкрут».

В прошлом сезоне спортсменка выступала в паре с Матвеем Богдановым, а также участвовала в соревнованиях одиночниц.

Парсегова и Богданов тренируются в группе Филиппа Тарасова в центре фигурного катания Этери Тутберидзе .