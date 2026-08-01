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  4. Дзепка о программе «Матрица»: «Очень нестандартный для меня образ. Надеюсь, удастся справиться»

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Дзепка о программе «Матрица»: «Очень нестандартный для меня образ. Надеюсь, удастся справиться»
Фигуристка Дзепка рассказала о произвольной программе на тему из «Матрицы».

Победитель финала Гран-при среди юниорок София Дзепка рассказала о программах на новый сезон.

30–31 июля в Новогорске прошли закрытые прокаты фигуристов из юниорской сборной. Дзепка представила короткую программу на музыку из балета «Раймонда» и произвольную на тему из фильма «Матрица».

«Мне кажется, такой динамичной программы, как у меня короткая, я еще не катала. Произвольная – очень нестандартный для меня образ. Надеюсь, удастся справиться. Произвольную мне полностью поставил Артем Федорченко.

Относительно короткой – не знаю, как корректно сказать. Изначально мы работали над ней с Ильей Авербухом, ориентировались на то, что в сезоне я буду выходить по мастерам. Ставили короткую в конце сезона, когда была неопределенность, позднее появилась информация, что нас допустят, что есть возможность выступить на международной арене по юниорам и пришлось переделывать программу под юниорский формат, менять элементы.

Поэтому получилась совсем другая программа относительно того, что мы ставили с Ильей Изяславовичем. Переделал короткую программу тоже Артем Федорченко.

Я стараюсь передать образ Раймонды и стилистику музыки. Что для меня новое в этой программе – испанская тематика.

Все еще в стадии отработки. Надеюсь, в сезоне у меня получится выразить обе программы эмоционально, чтобы настроение соответствовало музыке, чтобы программы в целом смотрелись ярче и по хореографии, и по эмоциям, и мощнее были, быстрее, выше, сильнее и так далее», – сказала Дзепка.

Хореограф Федорченко также рассказал, почему для произвольной выбрали музыку из «Матрицы».

«Когда мне закинули удочку, что хотят видеть Соню в совершенно ином ключе, новом образе, новой хореографии, я подумал, что это должно получиться. Да, все привыкли видеть спортсменку с невероятной пластикой, в классических образах, с балетными линиями, растяжкой, а задача стояла показать ее в другом амплуа.

Я ставил Соне номер на «Русский вызов», и это уже был шаг в том направлении. Соня очень способная и очень талантливая, может очень многие вещи. И когда кто-то предложил идею с «Матрицей», я подумал, почему нет? Я сразу пересмотрел все фильмы, ночь не спал, пытаясь придумать нетривиальную вещь, интересную с точки зрения пластики, хореографии, музыки.

И родилась идея программы, сюжет, где первая и вторая части отличаются. Сначала героиня как в фильме находится в матрице, затем выходит из нее и попадает в реальный мир. Тягучее, плывучее, непонятное, абстрактное. Далее резкий переход – она вновь оказывается в системе матрицы. И тут начинается геометрия, суперспособности, назовем это так, такая геометрическая хореография», – рассказал Федорченко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФФККР
logoСборная России по фигурному катанию
logoженское катание
logoИлья Авербух
logoСофия Дзепка
Артем Федорченко

Комментарии

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Ну и нафига было скрывать эти прокаты?
Дико интересно взглянуть на результат. Видимо будет в черном комбезе.
Ответoldparakhod
Дико интересно взглянуть на результат. Видимо будет в черном комбезе.
очень интересно! с нетерпением жду Анин влог о ПП. Раймонда у софьи была просто шедевральная, бесподобная. Дзепка - это реальная балерина на льду, необыкновенно чисто выученная классическая хореография, у нее к этому явный талант
Ответgarovatat
очень интересно! с нетерпением жду Анин влог о ПП. Раймонда у софьи была просто шедевральная, бесподобная. Дзепка - это реальная балерина на льду, необыкновенно чисто выученная классическая хореография, у нее к этому явный талант
Еще бы я отметила, что Соня с мамой очень часто ходят на спектакли в театры, в том числе на балет.
Заинтриговали🤔Соню обожаю.
София Дзепка - это красота фигурного катания.
Хочется всё это увидеть скорее на открытых контрольных прокатах и в сезоне. Удачи и успеха Софии !
Соня такая же тоненькая как Тринити. Черный лаковый комбез видимо просится
Люблю, когда фигуристы пробуют новые для себя стили и образы. Интересненько)
Слишком много экспериментов в допускной сезон. Наверное, надо было в этом сезоне всем отталкиваться от более-менее привычного, а потом уже, освоившись, посмотрев что да как, отрабатывать новое. Интересно конечно посмотреть, как они фею Дзепку упакуют в матрицу...Надеюсь всё будет хорошо, удачи.
ОтветТайга86
Слишком много экспериментов в допускной сезон. Наверное, надо было в этом сезоне всем отталкиваться от более-менее привычного, а потом уже, освоившись, посмотрев что да как, отрабатывать новое. Интересно конечно посмотреть, как они фею Дзепку упакуют в матрицу...Надеюсь всё будет хорошо, удачи.
Интересно,а что у нее с прыжками?
Анонс пп выглядел очень интригующе. Думаю программа получилось интересной. Ждем с нетерпением 🖤
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