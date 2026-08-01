Дзепка о программе «Матрица»: «Очень нестандартный для меня образ. Надеюсь, удастся справиться»

Фигуристка Дзепка рассказала о произвольной программе на тему из «Матрицы».

Победитель финала Гран-при среди юниорок София Дзепка рассказала о программах на новый сезон.

30–31 июля в Новогорске прошли закрытые прокаты фигуристов из юниорской сборной. Дзепка представила короткую программу на музыку из балета «Раймонда» и произвольную на тему из фильма «Матрица».

«Мне кажется, такой динамичной программы, как у меня короткая, я еще не катала. Произвольная – очень нестандартный для меня образ. Надеюсь, удастся справиться. Произвольную мне полностью поставил Артем Федорченко.

Относительно короткой – не знаю, как корректно сказать. Изначально мы работали над ней с Ильей Авербухом, ориентировались на то, что в сезоне я буду выходить по мастерам. Ставили короткую в конце сезона, когда была неопределенность, позднее появилась информация, что нас допустят, что есть возможность выступить на международной арене по юниорам и пришлось переделывать программу под юниорский формат, менять элементы.

Поэтому получилась совсем другая программа относительно того, что мы ставили с Ильей Изяславовичем. Переделал короткую программу тоже Артем Федорченко.

Я стараюсь передать образ Раймонды и стилистику музыки. Что для меня новое в этой программе – испанская тематика.

Все еще в стадии отработки. Надеюсь, в сезоне у меня получится выразить обе программы эмоционально, чтобы настроение соответствовало музыке, чтобы программы в целом смотрелись ярче и по хореографии, и по эмоциям, и мощнее были, быстрее, выше, сильнее и так далее», – сказала Дзепка.

Хореограф Федорченко также рассказал, почему для произвольной выбрали музыку из «Матрицы».

«Когда мне закинули удочку, что хотят видеть Соню в совершенно ином ключе, новом образе, новой хореографии, я подумал, что это должно получиться. Да, все привыкли видеть спортсменку с невероятной пластикой, в классических образах, с балетными линиями, растяжкой, а задача стояла показать ее в другом амплуа.

Я ставил Соне номер на «Русский вызов», и это уже был шаг в том направлении. Соня очень способная и очень талантливая, может очень многие вещи. И когда кто-то предложил идею с «Матрицей», я подумал, почему нет? Я сразу пересмотрел все фильмы, ночь не спал, пытаясь придумать нетривиальную вещь, интересную с точки зрения пластики, хореографии, музыки.

И родилась идея программы, сюжет, где первая и вторая части отличаются. Сначала героиня как в фильме находится в матрице, затем выходит из нее и попадает в реальный мир. Тягучее, плывучее, непонятное, абстрактное. Далее резкий переход – она вновь оказывается в системе матрицы. И тут начинается геометрия, суперспособности, назовем это так, такая геометрическая хореография», – рассказал Федорченко.