Костылева о работе над программами: «Будем укорачивать заходы на прыжки, добавлять шаги и работать над вращениями. Во вращениях у меня есть отставание»

Фигуристка Елена Костылева оценила свое выступление с короткой программой на контрольных прокатах в Новогорске, а также рассказала, что планирует улучшать.
Первый канал показал, как Костылева исполняет новую программу под «Болеро». Она прыгнула каскад тройной аксель – тройной тулуп, а на тройном лутце сделала «бабочку».
– Знаю, что для многих спортсменов контрольные прокаты порой даже более волнительны, чем соревнования. Расскажи, как у тебя это сегодня, с каким настроем выходила на короткую программу?
– Я выходила с обычным настроем, как выхожу на все соревнования. Я вообще не волновалась, для меня радость тут участвовать. Большая честь, все-таки это отбор на международные соревнования, которых мы так долго ждали. Так что я очень рада, что я здесь выступаю.
– Соскучилась за это межсезонье по выступлениям?
– Да, очень соскучилась и хотела скорее показать новые программы, костюмы красивые.
– Довольна сегодня, как получилось программу показать? Все-таки «Болеро» – взрослый, серьезный образ.
– Программу – довольна, как получилось показать. Рабочий прокат был, аксель сделали. Немного не хватило, но я все равно очень рада, что именно так сегодня получилось.
– В прошлом году ты в короткой программе именно на прокатах была еще без акселя, вы его в течение сезона добавили. Значит ли это, что сейчас подготовка к соревнованиям идет чуть быстрее, чем в прошлом году?
– Ну, просто я понимаю, что нужно сейчас работать, потому что большой шанс попасть на международную арену. Я сейчас больше работала над элементами ультра-си. И больше времени было подготовиться – в прошлом году я заболела перед контрольными прокатами.
– У вас уже случился разбор проката и с тренером, и с федерацией. Можешь немного рассказать нам секретики – что говорили, как оценили программу, над чем поработать?
– Поработать над вращениями надо. Я понимаю, что у меня именно во вращениях есть отставание. Над программами я работаю, стараюсь уменьшить заходы. Уже на аксель стал заход короче. Будем еще больше укорачивать заходы, добавлять шагов. И буду работать над вращениями, – сказала Костылева в интервью Анне Щербаковой на Первом канале.
Комментарии
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Отсюда резкость, неумение подстраиваться под музыку, у нее в голове только концентрация на прыжках и элементах
Фигуристы на соревнованиях все делают чисто на автомате - кто привык слушать музыку, накатал программу до автоматизма со всеми мелкими фишечками, то и показал
Лена до автоматизма напрыгивает прыжки с длинными заходами, поэтому во время программы отключает слух и делает то что привыкла
Плющенко возможно их так и учит. Сарновский же говорил - Мне сказали не слушать музыку.
Зато есть стабильность, не забиваются ноги от долгих уроков хореографии, нет лишних нагрузок
Это конечно уже не ФК, но как видим такой метод работает, Леночка 2 года подряд выигрывает
Им надо было ставить что-то для них подходящее, чтобы на межнар выходить в лучшем виде.
Молодец!Успехов на ПП.