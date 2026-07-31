Костылева о работе над программами: «Будем укорачивать заходы на прыжки, добавлять шаги и работать над вращениями. Во вращениях у меня есть отставание»

Костылева рассказала, что планирует улучшить в своих прокатах.

Фигуристка Елена Костылева оценила свое выступление с короткой программой на контрольных прокатах в Новогорске, а также рассказала, что планирует улучшать.

Первый канал показал, как Костылева исполняет новую программу под «Болеро». Она прыгнула каскад тройной аксель – тройной тулуп, а на тройном лутце сделала «бабочку».

– Знаю, что для многих спортсменов контрольные прокаты порой даже более волнительны, чем соревнования. Расскажи, как у тебя это сегодня, с каким настроем выходила на короткую программу?

– Я выходила с обычным настроем, как выхожу на все соревнования. Я вообще не волновалась, для меня радость тут участвовать. Большая честь, все-таки это отбор на международные соревнования, которых мы так долго ждали. Так что я очень рада, что я здесь выступаю.

– Соскучилась за это межсезонье по выступлениям?

– Да, очень соскучилась и хотела скорее показать новые программы, костюмы красивые.

– Довольна сегодня, как получилось программу показать? Все-таки «Болеро» – взрослый, серьезный образ.

– Программу – довольна, как получилось показать. Рабочий прокат был, аксель сделали. Немного не хватило, но я все равно очень рада, что именно так сегодня получилось.

– В прошлом году ты в короткой программе именно на прокатах была еще без акселя, вы его в течение сезона добавили. Значит ли это, что сейчас подготовка к соревнованиям идет чуть быстрее, чем в прошлом году?

– Ну, просто я понимаю, что нужно сейчас работать, потому что большой шанс попасть на международную арену. Я сейчас больше работала над элементами ультра-си. И больше времени было подготовиться – в прошлом году я заболела перед контрольными прокатами.

– У вас уже случился разбор проката и с тренером, и с федерацией. Можешь немного рассказать нам секретики – что говорили, как оценили программу, над чем поработать?

– Поработать над вращениями надо. Я понимаю, что у меня именно во вращениях есть отставание. Над программами я работаю, стараюсь уменьшить заходы. Уже на аксель стал заход короче. Будем еще больше укорачивать заходы, добавлять шагов. И буду работать над вращениями, – сказала Костылева в интервью Анне Щербаковой на Первом канале.