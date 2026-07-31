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  4. Костылева о работе над программами: «Будем укорачивать заходы на прыжки, добавлять шаги и работать над вращениями. Во вращениях у меня есть отставание»

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Костылева о работе над программами: «Будем укорачивать заходы на прыжки, добавлять шаги и работать над вращениями. Во вращениях у меня есть отставание»
Костылева рассказала, что планирует улучшить в своих прокатах.

Фигуристка Елена Костылева оценила свое выступление с короткой программой на контрольных прокатах в Новогорске, а также рассказала, что планирует улучшать. 

Первый канал показал, как Костылева исполняет новую программу под «Болеро». Она прыгнула каскад тройной аксель – тройной тулуп, а на тройном лутце сделала «бабочку». 

– Знаю, что для многих спортсменов контрольные прокаты порой даже более волнительны, чем соревнования. Расскажи, как у тебя это сегодня, с каким настроем выходила на короткую программу?

– Я выходила с обычным настроем, как выхожу на все соревнования. Я вообще не волновалась, для меня радость тут участвовать. Большая честь, все-таки это отбор на международные соревнования, которых мы так долго ждали. Так что я очень рада, что я здесь выступаю.

– Соскучилась за это межсезонье по выступлениям?

– Да, очень соскучилась и хотела скорее показать новые программы, костюмы красивые. 

– Довольна сегодня, как получилось программу показать? Все-таки «Болеро» – взрослый, серьезный образ. 

– Программу – довольна, как получилось показать. Рабочий прокат был, аксель сделали. Немного не хватило, но я все равно очень рада, что именно так сегодня получилось. 

– В прошлом году ты в короткой программе именно на прокатах была еще без акселя, вы его в течение сезона добавили. Значит ли это, что сейчас подготовка к соревнованиям идет чуть быстрее, чем в прошлом году?

– Ну, просто я понимаю, что нужно сейчас работать, потому что большой шанс попасть на международную арену. Я сейчас больше работала над элементами ультра-си. И больше времени было подготовиться – в прошлом году я заболела перед контрольными прокатами.

– У вас уже случился разбор проката и с тренером, и с федерацией. Можешь немного рассказать нам секретики – что говорили, как оценили программу, над чем поработать?

– Поработать над вращениями надо. Я понимаю, что у меня именно во вращениях есть отставание. Над программами я работаю, стараюсь уменьшить заходы. Уже на аксель стал заход короче. Будем еще больше укорачивать заходы, добавлять шагов. И буду работать над вращениями, – сказала Костылева в интервью Анне Щербаковой на Первом канале. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoСборная России по фигурному катанию
logoженское катание
logoПервый канал
logoЕлена Костылева

Комментарии

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Лично моё мнение, что по совокупности плюсов должна ехать София, очень красивые линиии, осознанное катание, хорошее вращения и скольжения. Я ничего не имею против Лены - она уникальная, но София на данный момент выглядит гармоничнее.
ОтветBecky Sharpe
Лично моё мнение, что по совокупности плюсов должна ехать София, очень красивые линиии, осознанное катание, хорошее вращения и скольжения. Я ничего не имею против Лены - она уникальная, но София на данный момент выглядит гармоничнее.
Вы сами и ответили самому себе. Гармоничных хватает, уникальных - единицы. А ехать должен сильнейший. Сильнейшая Лена по двум сезонам, значит она. Если гармония в приближающемся сезоне окажется круче и эффективнее, значит станет лидером и будет рассматриваться в первую очередь. А так обе девчонки здоровские, и прекрасно что они(и не только) у нас есть.
ОтветBecky Sharpe
Лично моё мнение, что по совокупности плюсов должна ехать София, очень красивые линиии, осознанное катание, хорошее вращения и скольжения. Я ничего не имею против Лены - она уникальная, но София на данный момент выглядит гармоничнее.
Мне тоже так показалось. Лена такая маленькая ещё. Почему-то думала по фото, что она взрослее. Но сказала всё по делу, молодец, что настроена улучшаться и исправляться.
Допустим, длинные заходы на квады ей удастся убрать, ликвидировав пустоты в программе (хотя с трудом в это верится, так как эти заходы были у неё из сезона в сезон)... Вращения нужно делать на стабильный третий уровень хотя бы... А вот что будет с самой композицией, вообще не понятно: дело в том, что Лена - это сугубо технарь, не слышащая и не понимающая вообще музыку (вероятно, у неё большие проблемы с музыкальным слухом), отсюда и частые перекаты по времени у неё... Компоненты на ЮГП ей судьи будут мизерные выставлять, по компонентам она уступает Соне Дзепке аж в два раза... А если будут падения и "бабочки", то арбитры ЮГП не пощадят её, выставив обидные шестёрки во второй оценке... Ей прежде всего нужно понимать, что задача у неё очень сложная: не просто побеждать на этапах ЮГП и в ФЮГП, а добывать две квоты в женской юниорской одиночке на сезон 2027/2028 - и это огромная ответственность...
ОтветСергей Горшт
Допустим, длинные заходы на квады ей удастся убрать, ликвидировав пустоты в программе (хотя с трудом в это верится, так как эти заходы были у неё из сезона в сезон)... Вращения нужно делать на стабильный третий уровень хотя бы... А вот что будет с самой композицией, вообще не понятно: дело в том, что Лена - это сугубо технарь, не слышащая и не понимающая вообще музыку (вероятно, у неё большие проблемы с музыкальным слухом), отсюда и частые перекаты по времени у неё... Компоненты на ЮГП ей судьи будут мизерные выставлять, по компонентам она уступает Соне Дзепке аж в два раза... А если будут падения и "бабочки", то арбитры ЮГП не пощадят её, выставив обидные шестёрки во второй оценке... Ей прежде всего нужно понимать, что задача у неё очень сложная: не просто побеждать на этапах ЮГП и в ФЮГП, а добывать две квоты в женской юниорской одиночке на сезон 2027/2028 - и это огромная ответственность...
проблема в том, что Лена не посещает уроки хореографии, она просто целыми днями прыгает
Отсюда резкость, неумение подстраиваться под музыку, у нее в голове только концентрация на прыжках и элементах
Фигуристы на соревнованиях все делают чисто на автомате - кто привык слушать музыку, накатал программу до автоматизма со всеми мелкими фишечками, то и показал
Лена до автоматизма напрыгивает прыжки с длинными заходами, поэтому во время программы отключает слух и делает то что привыкла
Плющенко возможно их так и учит. Сарновский же говорил - Мне сказали не слушать музыку.
Зато есть стабильность, не забиваются ноги от долгих уроков хореографии, нет лишних нагрузок
Это конечно уже не ФК, но как видим такой метод работает, Леночка 2 года подряд выигрывает
Ответnina1212
проблема в том, что Лена не посещает уроки хореографии, она просто целыми днями прыгает Отсюда резкость, неумение подстраиваться под музыку, у нее в голове только концентрация на прыжках и элементах Фигуристы на соревнованиях все делают чисто на автомате - кто привык слушать музыку, накатал программу до автоматизма со всеми мелкими фишечками, то и показал Лена до автоматизма напрыгивает прыжки с длинными заходами, поэтому во время программы отключает слух и делает то что привыкла Плющенко возможно их так и учит. Сарновский же говорил - Мне сказали не слушать музыку. Зато есть стабильность, не забиваются ноги от долгих уроков хореографии, нет лишних нагрузок Это конечно уже не ФК, но как видим такой метод работает, Леночка 2 года подряд выигрывает
Работает на российских стартах.
План хороший, именно этого не хватает. Удачи Лене!
У Лены уже года три одни и те же проблемы (заходы на прыжки на весь лед, плохая хорео, недовращения, отставание по музыке)… И только сейчас «заметили»?
ОтветTheodor Dobzhansky
У Лены уже года три одни и те же проблемы (заходы на прыжки на весь лед, плохая хорео, недовращения, отставание по музыке)… И только сейчас «заметили»?
Раньше судьи на это глаза закрывали, а теперь на горизонте маячат очень зоркие, которые как рентген.
Лена молодец, но Болеро - не ее программа. Нет там ничего балетного...Также как и у Льва.
Им надо было ставить что-то для них подходящее, чтобы на межнар выходить в лучшем виде.
Так эти проблемы каждый год и ничего не меняется.
Ответoldparakhod
Так эти проблемы каждый год и ничего не меняется.
Федра в очередной раз сообщила после прокатов, а будет ли что-то меняться- посмотрим по сезону.
Так то правильные пожелания. Мне кажется, что проблемы Костылевой растут из неуемного желания мамЫры - при всех тренерских штабах она возила Лену на бесконечные подкатки. Тренерам подкатчикам на музыку глубоко фиолетово, их задача отточить элементы, в первую очередь прыжки. В результате Костылева исполняет программу как набор старательно исполняемых элементов, а музыка вторична и просто мешает.
ОтветAd notam
Так то правильные пожелания. Мне кажется, что проблемы Костылевой растут из неуемного желания мамЫры - при всех тренерских штабах она возила Лену на бесконечные подкатки. Тренерам подкатчикам на музыку глубоко фиолетово, их задача отточить элементы, в первую очередь прыжки. В результате Костылева исполняет программу как набор старательно исполняемых элементов, а музыка вторична и просто мешает.
За что платили то и оттачивали. Именно мама в каждом штабе и каждому тренеру предъявляла за прыжки. Один главтренер услышал. Мамин запрос удовлетворил. Но мама опять недовольна.
Лена,очень хорошо откатала то,что я видел, какое скольжение и дуги какие, триксельный каскад справилась, платье элегантное красивое,остов внутренний сильный и сбалансированный.
Молодец!Успехов на ПП.
Очень красивое и эффектное платье у Лены, смотрится интересно и ей подходит. И личность она яркая и сильная, боец и борец, и понимает, на чем надо еще поработать, удачи!
Удачи, Ленок, ждем в сезоне.)
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