Ника Эгадзе: «Я не доволен собой, все можно было сделать лучше. Главный урок, который я извлек из этого сезона, — нужно слушать себя»
Эгадзе: главный урок, который я извлек из этого сезона, — нужно слушать себя.
Грузинский фигурист Ника Эгадзе оценил выступление на чемпионате мира в Праге.
«Я просто старался сохранять спокойствие и делать свою работу без нервов. Короткая программа не повлияла на мою подготовку и сегодняшнее выступление.
Я не доволен собой, все можно было сделать лучше. Главный урок, который я извлек из этого сезона, — нужно слушать себя.
Идей на следующий сезон пока нет. Самым значимым моментом сезона стали Олимпийские игры, потому что это моя первая Олимпиада», – сказал Эгадзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
Дерево останется деревом, хоть Ришо приглашай, хоть кого еще. С треском провалил ОИ, лишил свою команду шанса на бронзу командника, да и ЧМ уже провалил по сути.
У Ники как будто проблема психологическая, он иногда с таким ужасом в глазах выходит катать, что создается впечатление, что он совсем этого не хочет.
обычно слушают тренера)))
Ведет себя, как обиженный мальчик. Ну нет у него стабильности.
