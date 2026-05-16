Александр Энберт: «У нас прекрасные постановщики, но Ришо привнесет что-то новое. Большой плюс, что он свои знания передаст нашим спортсменам»

Энберт: большой плюс, что Ришо передаст свои знания российским фигуристам.

Призер Олимпиады-2018 Александр Энберт заявил, что сотрудничество с Бенуа Ришо пойдет на пользу российским фигуристам.

Французский хореограф ставит программы на будущий сезон Александре Трусовой , Камиле Валиевой , Евгению Семененко, танцевальным дуэтам Василиса Кагановская – Максим Некрасов и Мария Фефелова – Артем Валов.

«Это здорово! В спорте и в фигурном катании очень важно обмениваться опытом и ездить на сборы с разными специалистами. Открытый мир дает огромное количество преимуществ. Сейчас, к сожалению, это не получается делать в большом количестве. Но все-таки приятные моменты такого международного сотрудничества происходят.

Дело не в том, что у нас некому поставить программы. У нас прекрасные постановщики. На чемпионате России все программы классные и разные. Но все равно Бенуа привнесет что-то новое. В интерпретации наших спортсменов я уверен, что его программы будут отличаться.

У каждого человека есть свой стиль. Это большой плюс, что Бенуа Ришо свои знания передаст нашим спортсменам, а они покажут что-то красивое, опираясь на свой опыт», – отметил Энберт.

«Александра [Трусова] ранее работала с Даниилом Глейхенгаузом, который тоже является постановщиком высочайшего уровня. Здесь скорее вопрос не в уровне постановщиков, а в личности, знаниях и умениях.

Это свежий взгляд, который поможет Трусовой раскрыть ее новые грани таланта. Это классно. Конечно, работа Александры с Бенуа Ришо – это эксклюзивный опыт, если раньше она с ним не сотрудничала», – приводит слова Энберта «Чемпионат.com» .

Трусова и Валиева работают с самым модным хореографом мира. В чем секрет Ришо?