  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александр Энберт: «У нас прекрасные постановщики, но Ришо привнесет что-то новое. Большой плюс, что он свои знания передаст нашим спортсменам»
4

Александр Энберт: «У нас прекрасные постановщики, но Ришо привнесет что-то новое. Большой плюс, что он свои знания передаст нашим спортсменам»

Энберт: большой плюс, что Ришо передаст свои знания российским фигуристам.

Призер Олимпиады-2018 Александр Энберт заявил, что сотрудничество с Бенуа Ришо пойдет на пользу российским фигуристам. 

Французский хореограф ставит программы на будущий сезон Александре Трусовой, Камиле Валиевой, Евгению Семененко, танцевальным дуэтам Василиса КагановскаяМаксим Некрасов и Мария Фефелова – Артем Валов. 

«Это здорово! В спорте и в фигурном катании очень важно обмениваться опытом и ездить на сборы с разными специалистами. Открытый мир дает огромное количество преимуществ. Сейчас, к сожалению, это не получается делать в большом количестве. Но все-таки приятные моменты такого международного сотрудничества происходят.

Дело не в том, что у нас некому поставить программы. У нас прекрасные постановщики. На чемпионате России все программы классные и разные. Но все равно Бенуа привнесет что-то новое. В интерпретации наших спортсменов я уверен, что его программы будут отличаться.

У каждого человека есть свой стиль. Это большой плюс, что Бенуа Ришо свои знания передаст нашим спортсменам, а они покажут что-то красивое, опираясь на свой опыт», – отметил Энберт.

«Александра [Трусова] ранее работала с Даниилом Глейхенгаузом, который тоже является постановщиком высочайшего уровня. Здесь скорее вопрос не в уровне постановщиков, а в личности, знаниях и умениях.

Это свежий взгляд, который поможет Трусовой раскрыть ее новые грани таланта. Это классно. Конечно, работа Александры с Бенуа Ришо – это эксклюзивный опыт, если раньше она с ним не сотрудничала», – приводит слова Энберта «Чемпионат.com»

Трусова и Валиева работают с самым модным хореографом мира. В чем секрет Ришо?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
танцы на льду
Бенуа Ришо
logoЕвгений Семененко
logoВасилиса Кагановская
logoМаксим Некрасов
Александр Энберт
logoсборная России
logoженское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoмужское катание
logoКамила Валиева
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Классно, что Бенуа поработает со спортсменами из разных тренерских штабов и из разных видов! Переопыляться, так по полной!)) Ну и мне, как болельщику, очень интересно что у кого выйдет в итоге
Нашей Сашке и другим фигуристам успешных прокатов и удачи!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хореограф Свириденко о проблемах с музыкой у Литвинцева: «Я сам подавал запрос на очистку прав, он там провисел целый год, и на него не ответили»
56 минут назад
«Пусть в жизни будет больше радостных моментов и поводов для улыбок». Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения
сегодня, 11:02
Татьяна Тарасова: «Прекрасно, что нашим гимнастам вернули флаг и гимн. Дай бог следующими будут фигуристы»
сегодня, 10:48
Алексей Мишин: «Победа «Зенита» сказывается на настроении каждого петербуржца и в том числе моих фигуристов»
сегодня, 10:40
Щербакова показала фото с отдыха в Таиланде
сегодня, 06:54Фото
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 05:57
Филипп Тарасов: «Изменения в правилах ISU приведут к тому, что парное катание не будет традиционным парным катанием»
вчера, 20:28
Тарасов об уходе Мухортовой и Евгеньева из штаба Тутберидзе: «Ребята хотели, чтобы к ним более лояльно относились. А я требовал работы»
вчера, 19:50
Гуменник опубликовал фотографии из США. Фигурист посетил Гранд-Каньон в Аризоне
вчера, 18:14Фото
«И в музей сходила, и в обсерваторию. Классно провела день». Туктамышева показала, как отдыхает в Лос-Анджелесе
вчера, 17:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Рекомендуем