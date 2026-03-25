Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Кагияма, Сато, Сяо Хим Фа, Аймоз, Эгадзе, Миура, Грассль представят короткие программы
26 марта фигуристы выступят с короткими программами на чемпионате мира в Праге.
Прага, Чехия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Семен Данильянц (Армения)
2. Диас Жиренбаев (Казахстан)
3. Чха Ен Хен (Южная Корея)
4. Чэнь Юйдун (Китай)
5. Алп Эрен Озкан (Турция)
6. Андреас Нордебек (Швеция)
Вторая разминка
7. Эдвард Эпплби (Великобритания)
8. Томас Гуарино Сабате (Испания)
9. Донован Каррильо (Мексика)
10. Ли Юйсян (Тайвань)
11. Маурицио Цандрон (Австрия)
12. Кирилл Марсак (Украина)
Третья разминка
13. Федор Кулиш (Латвия)
14. Ким Хен Гем (Южная Корея)
15. Георгий Рештенко (Чехия)
16. Владимир Самойлов (Польша)
17. Генрих Гартунг (Германия)
18. Франсуа Пито (Франция)
Четвертая разминка
19. Габриэле Франджипани (Италия)
20. Стивен Гоголев (Канада)
21. Тамир Куперман (Израиль)
22. Эндрю Торгашев (США)
23. Денис Васильев (Латвия)
24. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
Пятая разминка
25. Александр Селевко (Эстония)
26. Джейкоб Санчес (США)
27. Адам Хагара (Словакия)
28. Лукас Бричги (Швейцария)
29. Даниэль Грассль (Италия)
30. Као Миура (Япония)
Шестая разминка
31. Ника Эгадзе (Грузия)
32. Кевин Аймоз (Франция)
33. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
34. Илья Малинин (США)
35. Юма Кагияма (Япония)
36. Шун Сато (Япония)
У него лучшие программы в этом сезоне!
Желаю, чтобы они заиграли яркими красками на этом турнире!