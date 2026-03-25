  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Кагияма, Сато, Сяо Хим Фа, Аймоз, Эгадзе, Миура, Грассль представят короткие программы
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Кагияма, Сато, Сяо Хим Фа, Аймоз, Эгадзе, Миура, Грассль представят короткие программы

26 марта фигуристы выступят с короткими программами на чемпионате мира в Праге. 

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026

Прага, Чехия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Первая разминка

1. Семен Данильянц (Армения)

2. Диас Жиренбаев (Казахстан)

3. Чха Ен Хен (Южная Корея)

4. Чэнь Юйдун (Китай)

5. Алп Эрен Озкан (Турция)

6. Андреас Нордебек (Швеция)

Вторая разминка

7. Эдвард Эпплби (Великобритания)

8. Томас Гуарино Сабате (Испания)

9. Донован Каррильо (Мексика)

10. Ли Юйсян (Тайвань)

11. Маурицио Цандрон (Австрия)

12. Кирилл Марсак (Украина)

Третья разминка

13. Федор Кулиш (Латвия)

14. Ким Хен Гем (Южная Корея)

15. Георгий Рештенко (Чехия)

16. Владимир Самойлов (Польша)

17. Генрих Гартунг (Германия)

18. Франсуа Пито (Франция)

Четвертая разминка

19. Габриэле Франджипани (Италия)

20. Стивен Гоголев (Канада)

21. Тамир Куперман (Израиль)

22. Эндрю Торгашев (США)

23. Денис Васильев (Латвия)

24. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Пятая разминка

25. Александр Селевко (Эстония)

26. Джейкоб Санчес (США)

27. Адам Хагара (Словакия)

28. Лукас Бричги (Швейцария)

29. Даниэль Грассль (Италия)

30. Као Миура (Япония)

Шестая разминка

31. Ника Эгадзе (Грузия)

32. Кевин Аймоз (Франция)

33. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

34. Илья Малинин (США)

35. Юма Кагияма (Япония)

36. Шун Сато (Япония)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же хочется, чтобы у Адама была медаль!

У него лучшие программы в этом сезоне!
Желаю, чтобы они заиграли яркими красками на этом турнире!
Ответ Jessika007
Вот прям ++++++
Вот прям ++++++
Илюша,ждем исцеления! Медаль однозначно будет
За Илюшу в общем-то не волнуюсь. А вот Адаааам….. 👀🥃🥃🥃🥃🥃
Время медали Адама пришло 🔮
Чистых прокатов и красивой борьбы парням на последнем старте сезона.
А почему некто Джейкоб Санчес оказался в 5 разминке?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступили с показательными номерами
21 февраля, 21:30
⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Гуменник – 6-й, Шайдоров победил, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й, Малинин – 8-й
13 февраля, 22:59
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Гуменник занимает 12-е место после короткой программы, Малинин лидирует, Кагияма – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й
10 февраля, 21:45
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Перейра и Мишо, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами
сегодня, 21:30
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Метелкина и Берулава – 2-е, Перейра и Мишо – 3-и
сегодня, 21:14
Изабо Левито: «Главный урок Олимпиады в том, что я действовала слишком осторожно. Я недооценила себя, а когда ждешь от себя меньшего, то и выступаешь соответственно»
сегодня, 20:41
Карина Акопова: «Мы очень довольны своим прокатом, а также тем, что мы в Праге — и с визой, и с нашими элементами все очень хорошо»
сегодня, 20:29
Спартакиада учащихся России. Заикина победила, Корчажникова – 2-я, Царегородцева – 3-я
сегодня, 19:39
Татьяна Тарасова: «Болею за Сакамото, я ее фанатка. Она совершенно изумительно каталась сегодня»
сегодня, 19:03
Сакамото обновила рекорд по баллам за компоненты в короткой программе
сегодня, 17:35
Моне Чиба: «Мне удалось показать именно то, что я тренировала, и даже больше — я смогла выложиться на полную»
сегодня, 16:56
Каори Сакамото: «На тренировках я часто выдавала чистые прокаты, и уже в первые 10 секунд я почувствовала, что сегодня снова сделаю все без ошибок»
сегодня, 16:50
Ирина Роднина: «Послеолимпийский чемпионат мира никогда интересным не бывает, два больших события подряд на одном уровне провести невозможно»
сегодня, 16:43
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
сегодня, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Рекомендуем