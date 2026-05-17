30 мая пройдет «Ночь московского спорта». Медведева проведет фан-встречу в Ильинском сквере

Фигуристка Медведева поучаствует в «Ночи московского спорта».

30 мая в Москве пройдет фестиваль «Ночь московского спорта».

С 19:00 до 22:00 в центре города пройдет более 100 тренировок и мастер-классов.

В Ильинском сквере состоятся фан-встречи с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой, а также с BMX-райдером Райаном Вильямсом.

На Арбате откроют площадку для брейк-данса и танцевальной терапии. Кроме того, организаторы установят рампу и проведут тренировки по силовым дисциплинам. Запланированы тренировки по настольному хоккею, теннису, футболу, гиревому спорту и армрестлингу.

В Парке Горького пройдут занятия по степ-аэробике, воркауту, паркуру, а также гидрофлай-шоу.

Площадки проекта «Шахматный сквер» будут работать у гостиницы «Метрополь», на Самотечном бульваре и в музее-заповеднике «Царицыно».

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Портал мэра и правительства Москвы
любительский спорт
Комментарии

Прекрасная новость!
Ждём встречу с Женей 😍
Классное мероприятие, летом то что нужно
Женя не пропускает это мероприятие, ежегодно участвует, и это радует. Погода хорошая, настроение, надеюсь тоже. Приятного выходного дня всем!
Везет же москвичам, Женю всегда приятно видеть, слышать в сми, и тем более вживую поучаствовать в общем проекте. Пусть это мероприятие принесёт пользу тем, кто стремится к развитию и хочет быть успешным по жизни.
ОтветShehina
Кто-то с вами не согласен)
Те, на ком воду возят)
Удачи Жене и всем участникам! Хорошее мероприятие
Жене всегда рады , приятно видеть и слышать успешную , умную , красивую спортсменку , добившуюся большого успеха , хороший ориентир для молодежи !
ОтветЛевый ус Олега Знарка
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответaxakalova.dina
Комментарий удален модератором
Воу воу, палешхе))
Я понимаю что у вас бомбит, но на правду не обижаются))
