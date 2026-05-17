30 мая пройдет «Ночь московского спорта». Медведева проведет фан-встречу в Ильинском сквере

Фигуристка Медведева поучаствует в «Ночи московского спорта».

30 мая в Москве пройдет фестиваль «Ночь московского спорта».

С 19:00 до 22:00 в центре города пройдет более 100 тренировок и мастер-классов.

В Ильинском сквере состоятся фан-встречи с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой, а также с BMX-райдером Райаном Вильямсом.

На Арбате откроют площадку для брейк-данса и танцевальной терапии. Кроме того, организаторы установят рампу и проведут тренировки по силовым дисциплинам. Запланированы тренировки по настольному хоккею, теннису, футболу, гиревому спорту и армрестлингу.

В Парке Горького пройдут занятия по степ-аэробике, воркауту, паркуру, а также гидрофлай-шоу.

Площадки проекта «Шахматный сквер» будут работать у гостиницы «Метрополь», на Самотечном бульваре и в музее-заповеднике «Царицыно».