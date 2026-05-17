Дмитрий Козловский: «Гранд-Каньон – место, обязательное к посещению! Встретить там рассвет – отдельное впечатление в жизни»

Фигурист Козловский: Гранд-Каньон – место, обязательное к посещению.

Российский фигурист Дмитрий Козловский побывал на Гранд-Каньоне в Аризоне.

«Гранд-Каньон. Место, обязательное к посещению! Абсолютно невероятные виды, как будто с другой планеты!

Настоятельно рекомендую ехать сюда на машине из Калифорнии. Дорога будет долгой, но очень красивой. Также отличным вариантом станет остановиться здесь на ночь в одном из отелей, расположенных на территории национального парка, встретить рассвет на Гранд-Каньоне – отдельное впечатление в жизни! Гостиниц там достаточно, но бронировать следует заранее! Направление крайне популярное!

Всем волшебных и удачных путешествий», – написал Козловский.