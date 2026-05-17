  • Дмитрий Козловский: «Гранд-Каньон – место, обязательное к посещению! Встретить там рассвет – отдельное впечатление в жизни»
Дмитрий Козловский: «Гранд-Каньон – место, обязательное к посещению! Встретить там рассвет – отдельное впечатление в жизни»

Российский фигурист Дмитрий Козловский побывал на Гранд-Каньоне в Аризоне.

«Гранд-Каньон. Место, обязательное к посещению! Абсолютно невероятные виды, как будто с другой планеты!

Настоятельно рекомендую ехать сюда на машине из Калифорнии. Дорога будет долгой, но очень красивой. Также отличным вариантом станет остановиться здесь на ночь в одном из отелей, расположенных на территории национального парка, встретить рассвет на Гранд-Каньоне – отдельное впечатление в жизни! Гостиниц там достаточно, но бронировать следует заранее! Направление крайне популярное!

Всем волшебных и удачных путешествий», – написал Козловский.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Дмитрия Козловского
«Обязательно съездите в Гранд Каньон» это что-то из сери: «Пусть едят пирожные, если нет хлеба». Единственный гранд каньон, куда я смогу съездить - это торговый центр в Петербурге
Приезжайте к нам, в Алматы. У нас тут поблизости Чарынский каньон, не хуже.
Я была , действительно красивое место , но гранд каньон в Америке это ещё круче.
Кому он все эти советы пишет на русском языке?😆 чел вообще оторван от жизни - большинству россиян доступны сейчас поездки максимум в Турцию и Беларусь (
А, стоп, мы же те самые "людишки", которые не имеют права его критиковать.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Пашут рабочие, которые работают на производстве, таксисты, строители, медсестры, учителя и тд. И не могут, при этом, позволить себе "встречать рассвет" В США или Лондоне.
А "работу" Козловского, совершено при этом бесполезную для общества (что есть, то есть), назвать " пахотой" как-то язык не поворачивается, уж простите...
Уже бронируем, Дим. Прям всей страной. А да, визу где получить? Посольства в России нет. Странный канеш вопрос, согласна
Насколько они все таки оторваны от народа. Живут совершенно в иной реальности, а ведь эти спортсмены даже не богатые, не миллиардеры с рублевок, а уже какой разрыв. Посмотрите Гранд-Каньон. У нас не малая доля населения смотрит на обломки бпла в собственных квартирах Дим
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
А я настоятельно рекомендую Плато Бермамыт - уникальное место в России (2 часа от Кисловодска, часть пути только на джипах, поэтому лучше с туром ехать)
Если выехать в 2 часа ночи, то в 4 утра можно наблюдать фантастическую картину - стоишь на горе в темноте и постепенно лучи солнца начинают освещать все вокруг и оказываешься будто на краю другого мира- стоишь где то выше облаков, перед тобой Эльбрус, кругом огромные скалы - столбы, зеленые горы и обрывы. Один обрыв там 900 м. Настоящая мощь гор и тишина
Гостиниц там нет, и это хорошо
И это доступно, от Кисловодска в составе малой группы примерно 4 тыс. руб
Ну и в этих краях очень много красивых мест - дорога на Джилы-Су, Язык Тролля и тд
Спасибо за рекомендацию! Осень хочу побывать на Урочище Джилы Су 💚 Теперь и плато Бермамыт хочу увидеть)) Надеюсь, в следующем году все сложится 🤞🏻
“Обязательно к посещению» - конечно, Дима, все же россияне имеют финансовую возможность спокойно скатать в Америку
Найти финансовую возможность многие могут. А вот визу получить значительно сложнее.
А я вспомнила фильм Золото Маккены, очень популярный у нас фильм, шедший где-то в начале 70-х. Ой, помню, тогда такие фильмы называли широкоформатными. Огромный экран. Грегори Пек, Омар Шариф! Особенно меня впечатляло начало фильма. Идет обзор всех этих каньонов, а фоном поет песню на русском языке Ободзинский. Меня эта песня тогда поразила, все ждала, когда же он споет ее по телевизору. Бесполезно. Не дождалась.
Что касается Козловского. Как-то не патриотично, ездиить в гости к врагам тоталитаризма!
Так и не ездите.
Шикарный фильм, и песня классная, и Ободзинский классный.
Хорошо быть журналистом спортса, листай соцсети спортсменов, и все тут
Если есть возможность, то обязательно надо путешествовать по всему миру, а не зацикливаться только на мальдивах и дубайске
Ну, и в России много мест, где потрясающая природа и есть чему подивиться
По рассказам знакомых, Мальдивы - скучновато, но ни с чем не сравнимый красивый релакс. Кто любит такой неспешный расслабляющий отдых, самое то. Не все готовы по горным тропам скакать в единственном отпуске в году, и не все любят достопримечательности сутками осматривать. Про Дубаи согласна, отзывы разные, не всем заходит. А так, да, столько мест разных, на любой вкус, кошелёк и представление об отдыхе, что выбрать можно всегда.
Фишка в том, что все активные патриоты, как Дима, отдыхают исключительно заграницей. А как раз обычным людям выехать сложно и очень дорого.
