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  4. Алексей Ягудин: «Мне однажды болельщики подарили красные стринги с подписью «Ягудин». Удивился, что меня видят в таком амплуа»

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Алексей Ягудин: «Мне однажды болельщики подарили красные стринги с подписью «Ягудин». Удивился, что меня видят в таком амплуа»
Алексей Ягудин рассказал, как болельщики подарили ему красные стринги.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что однажды болельщики подарили ему красные стринги.

Сегодня в московском парке «Зарядье» проходит мероприятие, приуроченное к Международному олимпийскому дню.

«Мне однажды болельщики подарили красные стринги. Клянусь, может, ошиблись. С подписью «Ягудин». Удивился, что меня видят в таком амплуа», – сказал 46-летний Ягудин в «Олимпийской студии» в рамках мероприятия.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
logoАлексей Ягудин

Комментарии

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Почему видят? Может быть хотели увидеть...) Ну а вообще, насколько я слышала, поклонники стараются преподнести такой презент, чтобы он обязательно выделился на фоне всех остальных подарков и запомнился. Вот и угадали, Лёша может что-то и забыл уже давно, но красные стринги намертво врезались...в память)
Как же ошиблись, если даже подписали))
"Был польщён. 1:1 с Секс-бомб Плюща."
И на каком месте была надпись "Ягудин"?
Ответsteelhard
И на каком месте была надпись "Ягудин"?
Дядь, ты стринги-то видел хоть раз? Где там писать?
Ответsteelhard
И на каком месте была надпись "Ягудин"?
Да, это самое интересное.
Именные стринги не у каждого есть, кто их носит, а тем более огненные...
Как теперь развидеть это воображение?
Конечно, ошиблись, планировали Плющенко подарить.
Наверное, их подарили фанаты Адама Риппона))) В знак особой любви Алексея к этому фигуристу
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