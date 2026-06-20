Алексей Ягудин: «Мне однажды болельщики подарили красные стринги с подписью «Ягудин». Удивился, что меня видят в таком амплуа»
Алексей Ягудин рассказал, как болельщики подарили ему красные стринги.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что однажды болельщики подарили ему красные стринги.
Сегодня в московском парке «Зарядье» проходит мероприятие, приуроченное к Международному олимпийскому дню.
«Мне однажды болельщики подарили красные стринги. Клянусь, может, ошиблись. С подписью «Ягудин». Удивился, что меня видят в таком амплуа», – сказал 46-летний Ягудин в «Олимпийской студии» в рамках мероприятия.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
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