Сын Плющенко о реакции на переход в Азербайджан: «Если хейтят, значит, я интересен. Я был готов, меня хейтят с рождения»
Сын Плющенко рассказал, как относится к хейту из-за перехода в Азербайджан.
13-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, как относится к хейту в свой адрес из-за перехода в Азербайджан.
«Честно, мне все равно. Если меня хейтят, значит, я интересен. Если бы меня не хейтили – значит, никакого внимания ко мне нет. Причем писали всякую ерунду. Если вам не нравится, не смотрите.
Я был готов к этому, меня хейтят с рождения. Все друзья и близкие поддержали меня. Например, Дима Билан сказал, что меня не за что хейтить – я хочу выступать на международной арене», – сказал Плющенко-младший.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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