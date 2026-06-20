  1. Спортс
  2. Фигурное катание
  3. Новости

  4. Сын Плющенко о реакции на переход в Азербайджан: «Если хейтят, значит, я интересен. Я был готов, меня хейтят с рождения»

0
Сын Плющенко о реакции на переход в Азербайджан: «Если хейтят, значит, я интересен. Я был готов, меня хейтят с рождения»
Сын Плющенко рассказал, как относится к хейту из-за перехода в Азербайджан.

13-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, как относится к хейту в свой адрес из-за перехода в Азербайджан.

«Честно, мне все равно. Если меня хейтят, значит, я интересен. Если бы меня не хейтили – значит, никакого внимания ко мне нет. Причем писали всякую ерунду. Если вам не нравится, не смотрите.

Я был готов к этому, меня хейтят с рождения. Все друзья и близкие поддержали меня. Например, Дима Билан сказал, что меня не за что хейтить – я хочу выступать на международной арене», – сказал Плющенко-младший.

Трансфер Плющенко в Азербайджан: куда он заведет наш спорт

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Плющенко
сборная Азербайджана
logoмужское катание
переходы
logoДима Билан

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Плющенко показал, как исполняет на тренировке тройной аксель
18 июня, 19:03Видео
Журова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Если бы не медийность, такого шума бы не было. Сейчас такое время, что есть риски для публичных людей»
18 июня, 11:39
Карелин о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Я против смены спортивного гражданства, против параллельного зачета, потому что это не делает нас сильнее»
16 июня, 16:20
Рекомендуем
Главные новости
Илья Авербух: «Фигурное катание в России вряд ли способно быть настолько же популярным, как футбол. Результаты не имеют значения»
8 минут назад
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Когда уже допустят фигуристов из России? Что до сих пор не так?
54 минуты назадПодкасты
Алексей Ягудин: «Мне однажды болельщики подарили красные стринги с подписью «Ягудин». Удивился, что меня видят в таком амплуа»
сегодня, 14:08
Тутберидзе и Глейхенгауз ставят произвольную программу Трусовой
сегодня, 13:27Фото
Букин о том, как они со Степановой сохраняют хорошие отношения: «Мы умеем правильно уходить в отпуск»
сегодня, 13:25
Иван Букин: «Когда вышел на лед на Олимпиаде, впервые в жизни не переживал, потому что был настолько уверен в себе, в Саше. Даже испугался»
сегодня, 13:18
Татьяна Тарасова: «Мне не хватает Максима Галкина*, как и Аллы Пугачевой. В России его все очень любили»
сегодня, 11:58
Александр Жулин: «Не верю, что фигурное катание сможет сравниться с футболом по популярности. Он в России всегда будет спортом номер один вне зависимости от результатов»
сегодня, 10:38
Мишин и Ришо проводят совместные сборы в Курмайоре
сегодня, 09:09Фото
Трусову включили в расширенный пул допинг-тестирования РУСАДА
сегодня, 08:03
Ко всем новостям
Последние новости
Ветлугин о снижении количества квадов: «Все будут делать меньше элементов, но с большей стабильностью. Возможно, сначала баллы будут непривычными»
6 июня, 12:22
Ирина Роднина: «Трусова и Валиева могут войти в сборную, если будут соответствующие результаты»
4 июня, 09:18
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Рекомендуем