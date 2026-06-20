Сын Плющенко о реакции на переход в Азербайджан: «Если хейтят, значит, я интересен. Я был готов, меня хейтят с рождения»

Сын Плющенко рассказал, как относится к хейту из-за перехода в Азербайджан.

13-летний фигурист Александр Плющенко , сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, как относится к хейту в свой адрес из-за перехода в Азербайджан.

«Честно, мне все равно. Если меня хейтят, значит, я интересен. Если бы меня не хейтили – значит, никакого внимания ко мне нет. Причем писали всякую ерунду. Если вам не нравится, не смотрите.

Я был готов к этому, меня хейтят с рождения. Все друзья и близкие поддержали меня. Например, Дима Билан сказал, что меня не за что хейтить – я хочу выступать на международной арене», – сказал Плющенко-младший.

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