Александр Жулин: «Не верю, что когда-нибудь фигурное катание сможет сравниться по популярности с футболом»

Жулин: фигурное катание не сможет сравниться по популярности с футболом.

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что футбол всегда будет оставаться самым популярным видом спорта в стране, несмотря на отсутствие громких успехов у российских игроков.

«Футбол — самый популярный вид спорта в России. Здесь совершенно не важен тот факт, что у наших футболистов нет выдающихся результатов.

Думаю, большинству наших фанатов все равно всегда было интереснее смотреть за фаворитами: Францией, Германией или Бразилией. При всем моем отношении к фигурному катанию лично для меня футбол навсегда останется любовью всей жизни.

Не верю, что когда-нибудь фигурное катание сможет сравниться по популярности с футболом. Он всегда будет номером один вне зависимости от обстоятельств и результатов.

Футбол прекрасен своей непредсказуемостью и атмосферой. Вот на днях Месси в 39 лет сделал хет-трик на чемпионате мира. Разве где-то еще такое уникальное событие возможно?» — сказал Жулин.