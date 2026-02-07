Открытие Олимпиады, США лидируют в фигурном команднике, Малинин ждет Гуменника, Вонн в строю с травмой и другие олимпийские новости

1. Олимпиада в Милане и Кортине-д’Ампеццо официально открыта! Чемпионы Игр в горных лыжах Альберто Томба, Дебора Компаньони и София Годжа зажгли олимпийский огонь .

2. Трибуны, к слову, заполняли в последний момент – с помощью волонтеров . В продаже оставалось около 10 тысяч билетов.

3. Еще до церемонии начался командный турнир в фигурном катании. После 3 видов из 8 лидирует сборная США , Япония – 2-я, Италия – 3-я, Грузия – 4-я.

4. У танцоров американцы Чок и Бейтс обошли главных конкурентов – французов Фурнье-Бодри и Сизерона. В парах лучшими были японцы Миура и Кихара . У девушек максимум очков команде Японии принесла Каори Сакамото .

5. У мужчин Илья Малинин выступит и в короткой, и в произвольной . И не мелочится: на короткую заявил каскад с четверным акселем .

6. Наших фигуристов в Милане прибавится. Игры посетит Антон Сихарулидзе – президент Федерации фигурного катания России (ФФККР). Делать контент туда едут и Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Анастасия Скопцова .

7. Легендарная Линдси Вонн провела тренировку на олимпийской трассе . Неделю назад американка получила разрыв крестов, а теперь показала 11-й результат в скоростном спуске. Наша Юлия Плешкова заняла 37-е место . Первый результат – у американки Жаклин Уайлс.

8. Российская конькобежка Анастасия Семенова заболела, но продолжает тренировки . Она выступит 21 февраля в масс-старте.

9. Турнир дабл-микста по керлингу в разгаре – за три дня прошлой 6 сессий (всего будет 13). Последние результаты: Чехия уступила США, Италия обыграла Эстонию, Норвегия разгромила Швецию . Пока в лидерах Великобритания, далее идут США, Канада и Италия делят третье место.

10. Женская сборная Чехии по хоккею проиграла Швейцарии , Франция уступила Японии.

11. Опрос от The Athletic уже про мужской турнир: Россия взяла бы бронзу на ОИ-2026, считают 58,5% игроков НХЛ , 8,5% – за золото.

12. И немного политики от издания Politico: власти США хотят использовать Олимпиаду-2026 , чтобы продвигать страну как мирового лидера в международном спорте. А в Милане прошла акция протеста против присутствия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США на Играх.

Цитаты дня

Илья Малинин о Гуменнике на Олимпиаде: «Очень счастлив за Петра. С нетерпением жду его приезда»

Глеб Смолкин о переходе из России: «Решение перейти в Грузию было правильным»

Вероника Степанова о пропуске Игр: «В неравных условиях, с проверками и ограничениями – эта Олимпиада не для нас»

Йоханнес Клэбо о плохом интернете в олимпийской деревне: «Готов много заплатить, чтобы это исправить»

Тренер Чехии Рулик про лед на арене в Милане: «У меня никаких иллюзий, будет крайне нелегко. Я решил даже не читать отчеты»

