  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Воспитанники «Краснодара» растерзали «Зенит», Лазарев и Костылева – чемпионы России, Роналду не играет из-за долгов по зарплате, на «Матч ТВ» разрешили говорить «Гонду» и другие новости
25

Воспитанники «Краснодара» растерзали «Зенит», Лазарев и Костылева – чемпионы России, Роналду не играет из-за долгов по зарплате, на «Матч ТВ» разрешили говорить «Гонду» и другие новости

1. «Краснодар» разгромил «Зенит» в WINLINE Зимнем кубке и возглавил турнирную таблицу перед заключительным туром. Два из трех голов забили юные воспитанники «быков» – Мурад Мусаев похвалил их за наглость. Соболев не попал в пустой угол из убойной позиции, но Семак форвардом все равно доволен.

В другом матче «Динамо» по пенальти обыграло ЦСКА.

2. Лев Лазарев выиграл золото на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. У девушек победу одержала Елена Костылева. Своего тренера Евгения Плющенко она назвала вторым отцом, а Яна Рудковская прослезилась от проката фигуристки.

3. Криштиану Роналду пропустил второй подряд матч «Аль-Насра», хотя его уговаривали передумать, а саудовские чиновники недовольны продолжающейся забастовкой. Выяснилось, что португалец в числе прочего возмущен задолженностью по зарплате. В отсутствие Криша его команда снова победила, а фанаты на стадионе поддержали кумира.

4. Любопытная байка про Лусиано Гонду: оказывается, после трансфера в ЦСКА форварда разрешили называть по фамилии на «Матч ТВ».

5. В Ивановской области ввели лимит на зарплаты спортсменов за счет бюджета – теперь «Текстильщик» сможет платить игрокам не больше 106 тысяч рублей.

6. «Бостон» обыграл «Майами» (98:96) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь.

7. УЕФА за отказ играть с Беларусью присудил технические поражения женским сборным Эстонии и Литвы U17.

8. «Барселона» сыграет с «Атлетико» в 1/2 финала Кубка Испании, «Сосьедад» Захаряна – с «Атлетиком».

9. Магомедрасул Гасанов одержал победу над Альбертом Туменовым в титульном поединке на турнире по смешанным единоборствам ACA 200.

10. Ламин Ямаль удалил из инстаграма все посты, не связанные с футболом.

11. Трансферная бомба из Испании: Перес хочет повторить трюк как с Фигу и переманить Педри в «Реал» из «Барсы».

Цитаты дня

Аршавин о Соболеве: «Не думаю, что Саша способен стать основным форвардом «Зенита». Посмотрите, как он бегает – хромает. Нужно покупать одного, а лучше двух нападающих»

Глеб Смолкин: «Решение перейти в Грузию было правильным. В России спортсмены занимаются своим, мы занимаемся своим, у нас своя дорога»

Орлов о трансфере Гонду: «История очень противненькая – будет играть против «Зенита» и может забить. Лусиано никто не обидел, он пошел на хорошие деньги в ЦСКА»

Пеп о политических высказываниях: «Почему я не могу выразить свои чувства? Только потому, что я футбольный тренер? Я осуждаю все конфликты, осуждаю убийства невинных»

Открытие Олимпиады, США лидируют в фигурном команднике, Малинин ждет Гуменника, Вонн в строю с травмой и другие олимпийские новости

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28831 голос
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Воспитанники МатчТВ растерзали Роналду из-за долгов по зарплате
С Соболевым в составе Зенит по факту играет в меньшинстве.
Ответ Ultimat 7
С Соболевым в составе Зенит по факту играет в меньшинстве.
Согласен полностью с тобой если надо больше играть в команде
Ответ Ultimat 7
С Соболевым в составе Зенит по факту играет в меньшинстве.
Основная проблема Семак, при всем уважении, сдерживает потенциал неплохого состава
Как же радует ФК Краснодар!!!🙌✊
Ответ JamesBulger7
Как же радует ФК Краснодар!!!🙌✊
Ну да молодцы ребята 👏🤝
ЦСКА - команда Гонду?
В этом десятилетии хочется застать хотя бы один матч Краснодара где на поле выйдут одни его воспитанники. Академия ведь у них реально одна из лучших в Европе. Галицкому уважение и почёт
Ответ Lestuk
В этом десятилетии хочется застать хотя бы один матч Краснодара где на поле выйдут одни его воспитанники. Академия ведь у них реально одна из лучших в Европе. Галицкому уважение и почёт
Уже был такой матч в этом десятилетии, когда легионеры все уехали )
Ответ Lestuk
В этом десятилетии хочется застать хотя бы один матч Краснодара где на поле выйдут одни его воспитанники. Академия ведь у них реально одна из лучших в Европе. Галицкому уважение и почёт
👍👍👍👏👏👏🤝🤝🤝
Растерзали 🤣🤣🤣🤣
Андрей зачем покупать двух - воспитай в академии трёх.
Коммент для минусов: Какой же позор Зенит и Роналду!
В саммари новостей за вчерашний день ровно 0 новостей про то, что олимпиада официально открылась/стартовала. Только гиперссылка в самом самом низу. Круто, чо. Спортивный сайт. После высказываний Аршавина и 2-3 скандалов интриг и расследований.
Ответ Joe Burrow
В саммари новостей за вчерашний день ровно 0 новостей про то, что олимпиада официально открылась/стартовала. Только гиперссылка в самом самом низу. Круто, чо. Спортивный сайт. После высказываний Аршавина и 2-3 скандалов интриг и расследований.
это мало кому интересно
Ответ Joe Burrow
В саммари новостей за вчерашний день ровно 0 новостей про то, что олимпиада официально открылась/стартовала. Только гиперссылка в самом самом низу. Круто, чо. Спортивный сайт. После высказываний Аршавина и 2-3 скандалов интриг и расследований.
Мне без наших абсолютно фиолетово на эту олимпиаду, большинству других сограждан, думаю, тоже. Но по биатлону я, блин, очень соскучился...
Комментарий удален модератором
Ответ Алексей Александрович
Комментарий удален модератором
их - в первую очередь, вед канал принадлежит газпрому
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
7 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
11 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
23 минуты назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
36 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
41 минуту назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
58 минут назад
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
«Челси» потратит большие деньги на усиление каждой полевой позиции летом. Альварес в число целей не входит (Daily Mail)
сегодня, 18:01
Тест для эстетов: угадайте клуб по букетам цветов и неожиданным подаркам
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
1 минуту назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
13 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
33 минуты назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
34 минуты назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
53 минуты назад
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
53 минуты назад
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем