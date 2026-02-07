Воспитанники «Краснодара» растерзали «Зенит», Лазарев и Костылева – чемпионы России, Роналду не играет из-за долгов по зарплате, на «Матч ТВ» разрешили говорить «Гонду» и другие новости

1. «Краснодар» разгромил «Зенит» в WINLINE Зимнем кубке и возглавил турнирную таблицу перед заключительным туром. Два из трех голов забили юные воспитанники «быков» – Мурад Мусаев похвалил их за наглость . Соболев не попал в пустой угол из убойной позиции, но Семак форвардом все равно доволен .

В другом матче «Динамо» по пенальти обыграло ЦСКА .

2. Лев Лазарев выиграл золото на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. У девушек победу одержала Елена Костылева . Своего тренера Евгения Плющенко она назвала вторым отцом , а Яна Рудковская прослезилась от проката фигуристки.

3. Криштиану Роналду пропустил второй подряд матч «Аль-Насра», хотя его уговаривали передумать, а саудовские чиновники недовольны продолжающейся забастовкой . Выяснилось, что португалец в числе прочего возмущен задолженностью по зарплате . В отсутствие Криша его команда снова победила , а фанаты на стадионе поддержали кумира .

4. Любопытная байка про Лусиано Гонду: оказывается, после трансфера в ЦСКА форварда разрешили называть по фамилии на «Матч ТВ».

5. В Ивановской области ввели лимит на зарплаты спортсменов за счет бюджета – теперь «Текстильщик» сможет платить игрокам не больше 106 тысяч рублей.

6. «Бостон» обыграл «Майами» (98:96) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь .

7. УЕФА за отказ играть с Беларусью присудил технические поражения женским сборным Эстонии и Литвы U17.

8. «Барселона» сыграет с «Атлетико» в 1/2 финала Кубка Испании, «Сосьедад» Захаряна – с «Атлетиком».

9. Магомедрасул Гасанов одержал победу над Альбертом Туменовым в титульном поединке на турнире по смешанным единоборствам ACA 200.

10. Ламин Ямаль удалил из инстаграма все посты, не связанные с футболом.

11. Трансферная бомба из Испании: Перес хочет повторить трюк как с Фигу и переманить Педри в «Реал» из «Барсы» .

Цитаты дня

Аршавин о Соболеве: «Не думаю, что Саша способен стать основным форвардом «Зенита». Посмотрите, как он бегает – хромает. Нужно покупать одного, а лучше двух нападающих»

Глеб Смолкин: «Решение перейти в Грузию было правильным. В России спортсмены занимаются своим, мы занимаемся своим, у нас своя дорога»

Орлов о трансфере Гонду: «История очень противненькая – будет играть против «Зенита» и может забить. Лусиано никто не обидел, он пошел на хорошие деньги в ЦСКА»

Пеп о политических высказываниях: «Почему я не могу выразить свои чувства? Только потому, что я футбольный тренер? Я осуждаю все конфликты, осуждаю убийства невинных»

Открытие Олимпиады, США лидируют в фигурном команднике, Малинин ждет Гуменника, Вонн в строю с травмой и другие олимпийские новости