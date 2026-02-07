Олимпийские игры-2026 в Милане официально открыты

Сегодня прошло открытие Олимпиады-2026 в Милане.

Сегодня прошла церемония открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане.

Открытие состоялось сразу в четырех локациях: в Милане, Предаццо, Ливиньо и Кортине-д’Ампеццо.

Прямую трансляцию бесплатно показывал Okko . Комментаторы: Владимир Стогниенко и Отар Мамучашвили.

Российских спортсменов на открытие не допустили – они могли посетить церемонию только в качестве зрителей.

Открытие Олимпиады – 4 церемонии в разных местах. Объединят всех (кроме наших)