1316

Олимпийские игры-2026 в Милане официально открыты

Сегодня прошло открытие Олимпиады-2026 в Милане.

Сегодня прошла церемония открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане.

Открытие состоялось сразу в четырех локациях: в Милане, Предаццо, Ливиньо и Кортине-д’Ампеццо.

Прямую трансляцию бесплатно показывал Okko. Комментаторы: Владимир Стогниенко и Отар Мамучашвили.

Российских спортсменов на открытие не допустили – они могли посетить церемонию только в качестве зрителей.

Открытие Олимпиады – 4 церемонии в разных местах. Объединят всех (кроме наших)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
открытие
logoОлимпиада-2026
1304 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи и хорошего выступления всем участникам олимпиады. Пусть победят сильнейшие 👍.
Ответ Dikki Shelton
Удачи и хорошего выступления всем участникам олимпиады. Пусть победят сильнейшие 👍.
Некоторых сильнейших 4года уже как не пускают на старты…
При этом американцев, израильтян пускают, несмотря на их зверства.
Ответ sportorient
Некоторых сильнейших 4года уже как не пускают на старты… При этом американцев, израильтян пускают, несмотря на их зверства.
Комментарий скрыт
А можно все "патриоты" свалят с веток олимпиады. Заманали со своим нытьем и бревнами в глазах.
Идите водокачку смотреть, харе портить остальным праздник, нытики.
Ответ SophiDemonenok
А можно все "патриоты" свалят с веток олимпиады. Заманали со своим нытьем и бревнами в глазах. Идите водокачку смотреть, харе портить остальным праздник, нытики.
Уговорил!!! Уступаем лыжню "олимпийцам
Ответ SophiDemonenok
А можно все "патриоты" свалят с веток олимпиады. Заманали со своим нытьем и бревнами в глазах. Идите водокачку смотреть, харе портить остальным праздник, нытики.
"патриотов" украинцы тоже касается или это другое?
Поймал себя на мысли, что сижу улыбаюсь смотря трансляцию открытия ОИ, как ни крути, это праздник и сейчас она передаёт эту атмосферу )
Плевать на политику ! Буду смотреть всё что смогу по ОККО и по Евроспорту. С Инсбрука -76 не пропускаю ни одной Олимпиады и не собираюсь делать этого и сейчас )) А пропустить ТАКОЙ хоккей -вообще преступление .))))
Ответ Егор Старов_1116388361
Плевать на политику ! Буду смотреть всё что смогу по ОККО и по Евроспорту. С Инсбрука -76 не пропускаю ни одной Олимпиады и не собираюсь делать этого и сейчас )) А пропустить ТАКОЙ хоккей -вообще преступление .))))
А где вы находите евроспорт ?
Ответ Yulia333
А где вы находите евроспорт ?
В Европе показывает
Праздник спорта начинается, удачи всем участникам, а зрителям захватывающих соревнований.
Ответ Сальто в неизвестность
Праздник спорта начинается, удачи всем участникам, а зрителям захватывающих соревнований.
Думал , что Кортина-д’Ампеццо второй в истории город мира , который принял Зимнюю Олимпиаду !
Знал ещё про Инсбрук .
А оказывается их , таких городов , целых четыре )

P.S. Смотрим , конечно , спасибо ОККО !
Можно , конечно , где угодно посмотреть по нашим временам, но как-то привычнее на родном языке )
Всех адекватных поздравляю с началом праздника спорта
Те, кто не хочет смотреть олимпиаду, почему то хотят донести что как им не интересна эта олимпиада, на ветке олимпийских игр.
Ответ Le_Mogul
Те, кто не хочет смотреть олимпиаду, почему то хотят донести что как им не интересна эта олимпиада, на ветке олимпийских игр.
Песков сказал, что будет смотреть. А ему доверяют 77% россиян.
Ответ Вондроушова
Песков сказал, что будет смотреть. А ему доверяют 77% россиян.
И спорили они , вишневое это или малиновое варенье.
Хватит врать, никакого бесплатно в Окко нет.
Стать клиентом Сбера это не бесплатно, потом отписывайся от их подписок, мороки немерено.
Ответ Венера Виллендорфская
Хватит врать, никакого бесплатно в Окко нет. Стать клиентом Сбера это не бесплатно, потом отписывайся от их подписок, мороки немерено.
Обменял бонусы Спасибо на подписку в Окко, никаких сложностей
Ответ Венера Виллендорфская
Хватит врать, никакого бесплатно в Окко нет. Стать клиентом Сбера это не бесплатно, потом отписывайся от их подписок, мороки немерено.
Никаких проблем в отписке. Занимает менее минуты. Полно вариантов подписки прайм за 1 рубль на 30 или 60 дней.
Даже 200₽ за один месяц не дорого для большинства россиян.
Мда,оаньше праздник такой был... А сейчас спасибо "деду" за всё это
Ответ МолотПермь
Мда,оаньше праздник такой был... А сейчас спасибо "деду" за всё это
Ага, конечно... Если бы спорт остался спортом, то все были сейчас выступали под национальной символикой
Ответ Nekit2002
Ага, конечно... Если бы спорт остался спортом, то все были сейчас выступали под национальной символикой
Комментарий скрыт
Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни. (С)
Ответ Ekkart
Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни. (С)
Что-то это открытие не вызвало никаких эмоций, правда обошлось и без негатива, спасибо на этом.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Шансы россиян на Олимпиаде-2026: награды только у фигуристов, лыжники – максимум в десятке
6 февраля, 10:55
Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Канада обыграла Италию, Швейцария победила Южную Корею и другие результаты
5 февраля, 19:51
Светлана Журова: «После слов Тутберидзе о травме Петросян появился вопрос, чего ожидать на Олимпиаде. Насколько Аделия справится»
5 февраля, 13:41
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, США – 2-е, Швейцария – 3-я
сегодня, 19:10
Линдси Вонн перенесла третью операцию на ноге после падения на Олимпиаде
сегодня, 18:37
Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Илар, Симпсон-Ларсен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 18:18
Юрий Бородавко: «Не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших спортсменов»
сегодня, 16:55
Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»
сегодня, 16:44
Непряева об общении с иностранными спортсменами: «От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Нет никакого негатива, это все миф и бред»
сегодня, 16:07
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
сегодня, 16:02
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я
сегодня, 14:24
Шведская фристайлистка Лундхольм – первый открытый трансгендер в истории зимних Олимпиад – не прошла квалификацию в могуле
сегодня, 13:21
⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем