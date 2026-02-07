Олимпийские игры-2026 в Милане официально открыты
Сегодня прошло открытие Олимпиады-2026 в Милане.
Сегодня прошла церемония открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане.
Открытие состоялось сразу в четырех локациях: в Милане, Предаццо, Ливиньо и Кортине-д’Ампеццо.
Прямую трансляцию бесплатно показывал Okko. Комментаторы: Владимир Стогниенко и Отар Мамучашвили.
Российских спортсменов на открытие не допустили – они могли посетить церемонию только в качестве зрителей.
Открытие Олимпиады – 4 церемонии в разных местах. Объединят всех (кроме наших)
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
При этом американцев, израильтян пускают, несмотря на их зверства.
Идите водокачку смотреть, харе портить остальным праздник, нытики.
Знал ещё про Инсбрук .
А оказывается их , таких городов , целых четыре )
P.S. Смотрим , конечно , спасибо ОККО !
Можно , конечно , где угодно посмотреть по нашим временам, но как-то привычнее на родном языке )
Стать клиентом Сбера это не бесплатно, потом отписывайся от их подписок, мороки немерено.
Даже 200₽ за один месяц не дорого для большинства россиян.