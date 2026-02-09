468

⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. США победили в командном турнире, Япония – 2-я, Италия – 3-я

Сборная США победила в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2026.

Сборные США одержала победу в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Милане. 

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Командные соревнования

После 8 видов из 8

1. США – 69

2. Япония – 68

3. Италия – 60

4. Грузия – 56

5. Канада – 54

Не квалифицировались в произвольную программу

6. Франция – 24

7. Южная Корея – 14

8. Китай – 14

9. Великобритания – 12

10. Польша – 8

Карри Сакомото - это просто нечто шедевральное, настолько чувственное катание вместе с шикарными грациозными прыжками. По сравнению с Алисой Лью это две разные лиги
Ответ ВиКтория Богомолова
Карри Сакомото - это просто нечто шедевральное, настолько чувственное катание вместе с шикарными грациозными прыжками. По сравнению с Алисой Лью это две разные лиги
Комментарий скрыт
Двоякие чувства. Рада за итальянцев. Но золотишко у США грязненькое. Если бы Чоков по делу поставили на 2 место в КП после Сизерона....Если бы американскую пару поставили на положенное ей последнее место под Канаду...Если бы Малинину отметили все недокруты и положенную ему дорожку 2 уровня. Шуну поставили второй уровень дорожки...Японцы были убедительнее. Они уже радовались победе....Если бы кое-кто играл чисто. 5 первых мест из 8....
Ответ Инна1945
Двоякие чувства. Рада за итальянцев. Но золотишко у США грязненькое. Если бы Чоков по делу поставили на 2 место в КП после Сизерона....Если бы американскую пару поставили на положенное ей последнее место под Канаду...Если бы Малинину отметили все недокруты и положенную ему дорожку 2 уровня. Шуну поставили второй уровень дорожки...Японцы были убедительнее. Они уже радовались победе....Если бы кое-кто играл чисто. 5 первых мест из 8....
Этот кто-то никогда не играет чисто, прошлое золото так вообще из ниоткуда. Не выиграли ни там, ни тут..
Ответ Инна1945
Двоякие чувства. Рада за итальянцев. Но золотишко у США грязненькое. Если бы Чоков по делу поставили на 2 место в КП после Сизерона....Если бы американскую пару поставили на положенное ей последнее место под Канаду...Если бы Малинину отметили все недокруты и положенную ему дорожку 2 уровня. Шуну поставили второй уровень дорожки...Японцы были убедительнее. Они уже радовались победе....Если бы кое-кто играл чисто. 5 первых мест из 8....
Ну японцам надо было приобрести пару в танцах,кто мешал?
Лара конечно своей команде в короткой сильно помогла! Горжусь ей. Если в ПП не нападает, и остальные не подкачают, будет радость у хозяев.
Ответ Сальто в неизвестность
Лара конечно своей команде в короткой сильно помогла! Горжусь ей. Если в ПП не нападает, и остальные не подкачают, будет радость у хозяев.
Очень хочу медаль Ларе. Такая интересная фигуристка.
Ответ Arita1
Очень хочу медаль Ларе. Такая интересная фигуристка.
Да, я тоже) Настоящее компонентное катание. Скольжение, хореография…
Ничуть не жаль всех этих Диш и Метелкиных, истинных грузин. Очень рада за итальянцев, их бронза - лучший момент турнира. Японцев жаль, они молодцы.
Ответ Irina Kuznetsova
Ничуть не жаль всех этих Диш и Метелкиных, истинных грузин. Очень рада за итальянцев, их бронза - лучший момент турнира. Японцев жаль, они молодцы.
Дишу не жалко,а Метелкиных жалко,они в отличие от первой не халявщики .И Эгадзе жалко,сожрут его теперь Но я за Италию рада,они молодцы
Ответ Алеся Ткаченко
Дишу не жалко,а Метелкиных жалко,они в отличие от первой не халявщики .И Эгадзе жалко,сожрут его теперь Но я за Италию рада,они молодцы
Да , блат не помог Дише !! Придется искать новую команду!!
Ну а по-честному судейским решением Америка выиграла. Пару спортивную натянули на плюс балл, отплюсовывая плохие выезды с выбросов, Чоков выше ФБС поставили в КП, Малинину 200 за такой прокат, а Шуну за катание по струнке идеальное срезали все, что могли.

Так что то тут, то там всего поднакинули, вот и результат. Осадок.

За Италию рада - вот где получилась красивая спортивная история.
Ответ Yasenka
Ну а по-честному судейским решением Америка выиграла. Пару спортивную натянули на плюс балл, отплюсовывая плохие выезды с выбросов, Чоков выше ФБС поставили в КП, Малинину 200 за такой прокат, а Шуну за катание по струнке идеальное срезали все, что могли. Так что то тут, то там всего поднакинули, вот и результат. Осадок. За Италию рада - вот где получилась красивая спортивная история.
Тем более, что выше поставить несложно, на чуть-чуть можно.
Судейство просто отврат

Не умаляю талантов Ильи - когда он прыгает чисто, то это феномен

НО сегодня не было этого «чисто»! Деревянная езда от прыжка к прыжку, которые были еще неуверенные и грязные

А уж компы нарисовать ему выше, чем чистейшему Сато, это вообще за гранью
Как классно было наблюдать за эмоциями итальянцев, ради таких моментов я и смотрю ОИ)

Жаль только, что Губанова и её ТШ не получили бронзу. Вот кто боролся и отыграл максимум, даже Глен с трикселем обошла, а как её клевали в первый день и почему то вешали на неё всю ответственность за медаль.

Глейхенгауз, от Насти зависит медаль Грузии? А от вашего ученика ничего не зависит?
Метелкины, которые "приехали за золотом", аууу?
С дочуры вообще спроса ни у кого нет, откатайте ей другие виды на пьедестал, она с 6го места ждёт свою бронзу.
Ответ Arita1
Как классно было наблюдать за эмоциями итальянцев, ради таких моментов я и смотрю ОИ) Жаль только, что Губанова и её ТШ не получили бронзу. Вот кто боролся и отыграл максимум, даже Глен с трикселем обошла, а как её клевали в первый день и почему то вешали на неё всю ответственность за медаль. Глейхенгауз, от Насти зависит медаль Грузии? А от вашего ученика ничего не зависит? Метелкины, которые "приехали за золотом", аууу? С дочуры вообще спроса ни у кого нет, откатайте ей другие виды на пьедестал, она с 6го места ждёт свою бронзу.
Эгадзе надо было только не падать и все,уже даже умирающего лебедя Губанову отгрибовали ему в помощь,но он все равно не сдюжил.Слопает его теперь ЭТ за то что дочу без медали оставил
Ответ Arita1
Как классно было наблюдать за эмоциями итальянцев, ради таких моментов я и смотрю ОИ) Жаль только, что Губанова и её ТШ не получили бронзу. Вот кто боролся и отыграл максимум, даже Глен с трикселем обошла, а как её клевали в первый день и почему то вешали на неё всю ответственность за медаль. Глейхенгауз, от Насти зависит медаль Грузии? А от вашего ученика ничего не зависит? Метелкины, которые "приехали за золотом", аууу? С дочуры вообще спроса ни у кого нет, откатайте ей другие виды на пьедестал, она с 6го места ждёт свою бронзу.
Бытует всеобщее мнение, что Доча якобы выше подняться не могла из-за очереди в танцах.
Хотя те же ПС и СК вполне успешно врывались в топ без очереди.
В кике Егадзе даже Этери подбадривала, а доча стояла лицо кривила, будто она команде 20 баллов принесла, а тут такая подстава.
Это олимпиада только для амерфедры по ходу,какой же абсурд баллы Алисы и Чоков
Ответ Призрачный триксель
Это олимпиада только для амерфедры по ходу,какой же абсурд баллы Алисы и Чоков
А чем Вас баллы Алисы не устроили?
С каскадом лутц-ритт в бонус, на ритте кушка стоит, неясное ребро на флипе стоит, что вообще неожиданно.
Щербакова тоже действующая чемпионка мира на тот момент несильно меньше получала с падением и без каскада вообще на Евро 2022.
Ответ Сальто в неизвестность
А чем Вас баллы Алисы не устроили? С каскадом лутц-ритт в бонус, на ритте кушка стоит, неясное ребро на флипе стоит, что вообще неожиданно. Щербакова тоже действующая чемпионка мира на тот момент несильно меньше получала с падением и без каскада вообще на Евро 2022.
Алиса тут враг номер один на спортсе, потому что улыбается и непричесанная. Да и Трамп больше не наш слоняра, так что смиритесь просто)
Квадгод сегодня сдулся и оказался квадкосячником, Гленн опозорилась, пару натянули на глобус. Цирк с конями. Искренне рада за итальянцев и до слез обидно за Японию.
Отвратительное послевкусие после командника осталось, хотя он и был интересным и насыщенным событиями и интригой. Второе незаслуженное золото американцев подряд, надеюсь последнее.
