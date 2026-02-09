⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. США победили в командном турнире, Япония – 2-я, Италия – 3-я
Сборная США победила в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2026.
Милан, Италия
Командные соревнования
После 8 видов из 8
1. США – 69
2. Япония – 68
3. Италия – 60
4. Грузия – 56
5. Канада – 54
Не квалифицировались в произвольную программу
6. Франция – 24
7. Южная Корея – 14
8. Китай – 14
9. Великобритания – 12
10. Польша – 8
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Так что то тут, то там всего поднакинули, вот и результат. Осадок.
За Италию рада - вот где получилась красивая спортивная история.
Не умаляю талантов Ильи - когда он прыгает чисто, то это феномен
НО сегодня не было этого «чисто»! Деревянная езда от прыжка к прыжку, которые были еще неуверенные и грязные
А уж компы нарисовать ему выше, чем чистейшему Сато, это вообще за гранью
Жаль только, что Губанова и её ТШ не получили бронзу. Вот кто боролся и отыграл максимум, даже Глен с трикселем обошла, а как её клевали в первый день и почему то вешали на неё всю ответственность за медаль.
Глейхенгауз, от Насти зависит медаль Грузии? А от вашего ученика ничего не зависит?
Метелкины, которые "приехали за золотом", аууу?
С дочуры вообще спроса ни у кого нет, откатайте ей другие виды на пьедестал, она с 6го места ждёт свою бронзу.
Хотя те же ПС и СК вполне успешно врывались в топ без очереди.
В кике Егадзе даже Этери подбадривала, а доча стояла лицо кривила, будто она команде 20 баллов принесла, а тут такая подстава.
С каскадом лутц-ритт в бонус, на ритте кушка стоит, неясное ребро на флипе стоит, что вообще неожиданно.
Щербакова тоже действующая чемпионка мира на тот момент несильно меньше получала с падением и без каскада вообще на Евро 2022.