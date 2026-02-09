⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. США победили в командном турнире, Япония – 2-я, Италия – 3-я

Сборная США победила в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2026.

Сборные США одержала победу в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Милане.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Командные соревнования

После 8 видов из 8

1. США – 69

2. Япония – 68

3. Италия – 60

4. Грузия – 56

5. Канада – 54

Не квалифицировались в произвольную программу

6. Франция – 24

7. Южная Корея – 14

8. Китай – 14

9. Великобритания – 12

10. Польша – 8

