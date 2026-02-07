Горнолыжники Томба, Компаньони и Годжа зажгли олимпийский огонь Игр-2026.

Горнолыжники Альберто Томба, Дебора Компаньони и София Годжа зажгли олимпийский огонь Игр-2026.

Организаторы соревнований установили две чаши с олимпийским огнем – в Милане на Арке Мира и на Пьяцца Дибона в Кортине-д’Ампеццо.

Трехкратные олимпийские чемпионы Томба и Компаньони зажгли огонь в Милане, победительница Игр-2018 Годжа – в Кортине-д’Ампеццо.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.

Олимпиада открыта! Вспомнили Сочи, пошутили над 🤌, декольте Марайи Кэри – онлайн