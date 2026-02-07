  • Спортс
  Альберто Томба, Дебора Компаньони и София Годжа зажгли олимпийский огонь Игр-2026
Альберто Томба, Дебора Компаньони и София Годжа зажгли олимпийский огонь Игр-2026

Организаторы соревнований установили две чаши с олимпийским огнем – в Милане на Арке Мира и на Пьяцца Дибона в Кортине-д’Ампеццо.

Трехкратные олимпийские чемпионы Томба и Компаньони зажгли огонь в Милане, победительница Игр-2018 Годжа – в Кортине-д’Ампеццо.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.

Олимпиада открыта! Вспомнили Сочи, пошутили над 🤌, декольте Марайи Кэри – онлайн

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Великие чемпионы. Достойный выбор. Все остальное тоже неплохо.👍.
Чудесный состав! Годже удачи на играх!
Прекрасное открытие , прекрасная страна Италия_ все сборные прошли с великолепным настроем и радостью, что они попали на олимпиаде, молодцы _ можно только порадоваться за них🔥🤗👏
Губера , Фетисова Журову обманули _ они ожидали что то нетрадиционное🤣🤣🤣
Ответ Diana1324
Губера , Фетисова Журову обманули _ они ожидали что то нетрадиционное🤣🤣🤣
Итальянцы нормальные ребята.
Прекрасный выбор и в тему олимпиады. Великие чемпионы
У Фетисова как там дела? Еще зрение не потерял в поисках изъянов? Или же пока еще спит и скоро начнет нечистотами поливать?
Интересно, почему не доверили зажечь огонь - Стефании Бельмондо. Десятка олимпийских медалей говорит сама за себя.
Ответ Дмитрий Петров_1117038988
Интересно, почему не доверили зажечь огонь - Стефании Бельмондо. Десятка олимпийских медалей говорит сама за себя.
Бельмондо уже зажигала факел в Турине 2006. Решили не повторять.
Ответ Дмитрий Петров_1117038988
Интересно, почему не доверили зажечь огонь - Стефании Бельмондо. Десятка олимпийских медалей говорит сама за себя.
Возможно, зажигала уже в 2006. Я просто не помню
но я собственно спросить хотел - а кто это первый в Кортине был с факелом?
походу синеру сказал ЛА Бомба зажжот
он обиделся
Томба без Жирарделли, деньги на ветер.🙂
