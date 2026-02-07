Альберто Томба, Дебора Компаньони и София Годжа зажгли олимпийский огонь Игр-2026
Горнолыжники Томба, Компаньони и Годжа зажгли олимпийский огонь Игр-2026.
Горнолыжники Альберто Томба, Дебора Компаньони и София Годжа зажгли олимпийский огонь Игр-2026.
Организаторы соревнований установили две чаши с олимпийским огнем – в Милане на Арке Мира и на Пьяцца Дибона в Кортине-д’Ампеццо.
Трехкратные олимпийские чемпионы Томба и Компаньони зажгли огонь в Милане, победительница Игр-2018 Годжа – в Кортине-д’Ампеццо.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
У Фетисова как там дела? Еще зрение не потерял в поисках изъянов? Или же пока еще спит и скоро начнет нечистотами поливать?
он обиделся