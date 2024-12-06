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Golden Spin. Теннелл, Лью, Пинзарроне, Серна, Сенюк, Ким Со Ен представят произвольные программы

Теннелл, Лью и Пинзарроне покажут произвольные программы на турнире Golden Spin.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 19:00 по московскому времени (6 декабря).

Третья разминка

12. Елена Агостинелли (Италия)

13. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

14. Ники Ворис (Нидерланды)

15. Натали Лангербаур (Эстония)

16. Карлотта Мария Гардини (Италия)

17. Штефани Пезендорфер (Австрия)

Четвертая разминка

18. Ким Со Ен (Южная Корея)

19. Мария Сенюк (Израиль)

20. Леа Серна (Франция)

21. Нина Пинзарроне (Бельгия)

22. Алиса Лью (США)

23. Брэди Теннелл (США)

После короткой программы

1. Брэди Теннелл (США) – 68,32

2. Алиса Лью (США) – 68,06

3. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 65,20

4. Леа Серна (Франция) – 64,81

5. Мария Сенюк (Израиль) – 59,08

6. Ким Со Ен (Южная Корея) – 58,73

7. Штефани Пезендорфер (Австрия) – 56,53

8. Карлотта Мария Гардини (Италия) – 53,14

9. Натали Лангербаур (Эстония) – 50,58

10. Ники Ворис (Нидерланды) – 50,01

11. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 49,50

12. Елена Агостинелли (Италия) – 48,35

Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Селевко, Лью, Теннелл, Пинзарроне

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoISU Challenger
результаты
Golden Spin
женское катание
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