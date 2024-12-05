Финал Гран-при. Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава представят произвольные программы
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Пары
Произвольная программа
Начало – 21:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Вторая разминка
4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
6. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
После короткой программы
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 76,72
2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 76,27
3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 72,26
4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 70,49
5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 68,91
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 65,80
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
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