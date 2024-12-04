Golden Spin. Эгадзе, Александр и Михаил Селевко, Самойлов, Городницкий выступят с короткими программами
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 13:00 по московскому времени (5 декабря).
Первая разминка
1. Владимир Самойлов (Польша)
2. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй)
3. Лев Винокур (Израиль)
4. Арлет Леванди (Эстония)
5. Александр Селевко (Эстония)
6. Маурицио Цандрон (Австрия)
Вторая разминка
7. Макар Сунцев (Финляндия)
8. Марк Городницкий (Израиль)
9. Давид Льютон-Брейн (Монако)
10. Михаил Селевко (Эстония)
11. Ника Эгадзе (Грузия)
12. Давид Седей (Словения)
Третья разминка
13. Маттео Нальбоне (Италия)
14. Фредди Легготт (Великобритания)
15. Вадим Новиков (Украина)
16. Франсуа Пито (Франция)
17. Рахат Бралин (Казахстан)
18. Томоки Хиваташи (США)
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Лью
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