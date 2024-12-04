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Golden Spin. Эгадзе, Александр и Михаил Селевко, Самойлов, Городницкий выступят с короткими программами

Эгадзе и братья Селевко представят короткие программы на турнире Golden Spin.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13:00 по московскому времени (5 декабря).

Первая разминка

1. Владимир Самойлов (Польша)

2. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй)

3. Лев Винокур (Израиль)

4. Арлет Леванди (Эстония)

5. Александр Селевко (Эстония)

6. Маурицио Цандрон (Австрия)

Вторая разминка

7. Макар Сунцев (Финляндия)

8. Марк Городницкий (Израиль)

9. Давид Льютон-Брейн (Монако)

10. Михаил Селевко (Эстония)

11. Ника Эгадзе (Грузия)

12. Давид Седей (Словения)

Третья разминка

13. Маттео Нальбоне (Италия)

14. Фредди Легготт (Великобритания)

15. Вадим Новиков (Украина)

16. Франсуа Пито (Франция)

17. Рахат Бралин (Казахстан)

18. Томоки Хиваташи (США)

Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Лью

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Лев Винокур
Рахат Бралин
мужское катание
Александр Селевко
Давид Льютон-Брейн
Маттео Нальбоне
Марк Городницкий
Михаил Селевко
Golden Spin
сборная Монако
Давид Седей
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сборная Польши
Макар Сунцев
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сборная Грузии
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сборная Австрии
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результаты
Ника Эгадзе
logoсборная Израиля
Франсуа Пито
logoсборная Великобритании
Томоки Хиваташи
logoсборная Украины
Вадим Новиков
сборная Китайского Тайбэя
Маурицио Цандрон
Владимир Самойлов
сборная Словении
Арлет Леванди
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