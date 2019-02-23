💥Все самое главное о трансфере Косторной: досада Тутберидзе и Глейхенгауза, отписки в инстаграме, ужас Плющенко от поставленных программ

1. Действующая чемпионка Европы и победительница Финала Гран-при Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе. Теперь она будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко. В начале мая такой же переход совершила бронзовая медалистка чемпионата Европы-2020 Александра Трусова.



2. Этери Тутберидзе утверждает, что Косторная и Плющенко договорились о совместной работе еще в мае. При этом первый сбор в Новогорске (июнь-июль) Алена провела в группе Тутберидзе.

3. По информации «Бизнес Онлайн», одной из причин ухода Косторной стала возможность при содействии Плющенко подписать рекламный контракт. Алену беспокоило, что в «Самбо-70», несмотря на победы, ей не помогают с поиском спонсоров.

4. Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подробно рассказал, что Косторной первой в группе поставили две программы на сезон. Все было прекрасно, но с середины июля Алена начала плохо тренироваться, не выполнять задания и огрызаться. А вскоре объявила об уходе к Плющенко, сказав, что приняла решение два месяца назад.

5. Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Юлия Липницкая лайкнули пост Тутберидзе, в котором она сообщила об уходе Косторной. Загитова после паузы в карьере ведет подготовку к новому сезону в группе Этери. Кстати, сама тренер сразу отписалась от Косторной в инстаграме.

6. Алена отказалась от любых комментариев – за нее все рассказывали прежние и новые тренеры. А чтобы спокойнее пережить тяжелые дни, Косторная закрыла комментарии в инстаграме.

7. Этери Тутберидзе недовольна тактикой Плющенко. По ее словам, он выходит на Олимпиаду-2022 с готовыми спортсменами, а сама Этери никогда никого не переманивала.

8. Евгений Плющенко заверил, что переход – инициатива Косторной. Алена обратилась к Евгению две недели (не два месяца!) назад. А до этого они даже не были знакомы.

Еще несколько мощных цитат вчерашнего вечера:

1. «Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия – не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались», – немного внутренней кухни от расстроенной Этери Тутберидзе.

2. «Первым сигналом был не уход Липницкой, а конфликт внутри команды, когда у Этери тренировались Медведева и Загитова. Сейчас происходит что-то подобное. Это говорит о том, что из той ситуации тренерский штаб Тутберидзе не сделал правильных выводов», – мнение Ирины Родниной.

3. «Сто процентов, будем менять программы Косторной. То, что я видел в инстаграме из ее недавних программ, это просто ужас. Алене это не нравится, она сама это сказала. Может быть, Глейхенгаузу хотелось бы это видеть, но сам спортсмен говорит противоположное», – Евгений Плющенко резок и категоричен.