Плющенко о программах Глейхенгауза для Косторной: «То, что я видел в инстаграме, это просто ужас»

Двукратный олимпийский чемпион назвал ужасными программы, которые хореограф Даниил Глейхенгауз поставил фигуристке .

Сегодня стало известно, что Косторная покинула группу и перешла к Плющенко.

– Программы уже поставлены. Будете менять?

– Сто процентов. Конечно, будем менять и делать наши. То, что я видел в Instagram из ее недавних программ, это просто ужас. Алене это не нравится, она сама это сказала.



– Ого. Но ее тренер-хореограф сказал, что Косторная кайфует от этих программ.

– Может быть, Глейхенгаузу хотелось бы это видеть, но сам спортсмен говорит противоположное, – сказал Плющенко.

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