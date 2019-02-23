Плющенко о программах Глейхенгауза для Косторной: «То, что я видел в инстаграме, это просто ужас»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал ужасными программы, которые хореограф Даниил Глейхенгауз поставил фигуристке Алене Косторной

Сегодня стало известно, что Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Плющенко. 

– Программы уже поставлены. Будете менять?

– Сто процентов. Конечно, будем менять и делать наши. То, что я видел в Instagram из ее недавних программ, это просто ужас. Алене это не нравится, она сама это сказала.
 
– Ого. Но ее тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз сказал, что Косторная кайфует от этих программ.

– Может быть, Глейхенгаузу хотелось бы это видеть, но сам спортсмен говорит противоположное, – сказал Плющенко. 

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