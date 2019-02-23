Этери Тутберидзе: «Сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду»

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Тренер Этери Тутберидзе высказалась насчет переходов своих учеников в академию фигурного катания Евгения Плющенко. 

За последние три месяца от Тутберидзе к Плющенко ушли Александра Трусова, сестры Алена и Вероника Жилина, Арина Парсегова и Алена Косторная

— Получается, что Евгений Плющенко выходит с вашими спортсменами на Олимпиаду.

— Да, хотя он не успел гарантировать себе это изначально. Сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду.

— Вот такие переходы уже готовых спортсменов к другим тренерам можно оправдать?

— Могу сказать только, что я никогда и никого не переманивала. Как можно давать спортсмену гарантию результата и успеха? Это занимает огромный путь, – сказала Тутберидзе. 

Академия Плющенко шумит в фигурке: туда взяли дочку Ротенберга, приютили Трусову и Сотникову (она так и не вернулась на лед)

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