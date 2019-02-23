Этери Тутберидзе: «Липницкая требовала не выходить на лед с Медведевой. Потом Женя отказалась кататься с Загитовой»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о том, почему фигуристки покидают ее группу.

Сегодня она сообщила об уходе чемпионки Европы Алены Косторной.

«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов.

А дальше… Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь).

Когда-то Юля [Липницкая] выдвинула требование не выходить на один лед с Женей [Медведевой]. Мы постарались удовлетворить все условия – не помогло. Потом Женя отказалась кататься с [Загитовой]», – написала Тутберидзе.

Включайте наше шоу: пока мы думали про возвращение Загитовой, Косторная ушла от Тутберидзе

Алену Косторную называют эталоном фигурного катания, а она мечтает о конном спорте (даже копит на лошадь) и карьере нейрохирурга