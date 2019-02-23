Ирина Роднина: «Тренерский штаб Тутберидзе не сделал правильных выводов после ситуации с Медведевой и Загитовой»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением об уходе чемпионки Европы Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе.

— Меня не удивляет этот переход, но, по всей видимости, в тренерском штабе Этери не все хорошо. Возможно, слишком напряженная обстановка. Безусловно, у них хороший тренерский коллектив, который дает потрясающий результат... Все хорошо с технической и физической подготовкой, но микроклимат не самый комфортный, не самый лучший.

Естественно, когда стремишься к самому высокому результату, то всем не может быть удобно, но важно не забывать, что это скоропортящийся товар, как бы грубо это не звучало. Хоть они и профессионалы, которые очень много работают на тренировках, но это дети. У них меняется организм. Плюс есть родители.

Я не думаю, что Трусова или Косторная принимали решения без совета родителей. Так было и с Женей Медведевой. Это не может быть самостоятельное решение спортсменок.

— То есть это уже похоже на тенденцию?

— Первым сигналом был не уход Липницкой, а конфликт внутри команды, когда у Этери тренировались Медведева и Загитова. Сейчас происходит что-то подобное. Это говорит о том, что из той ситуации тренерский штаб Тутберидзе не сделал правильных выводов. Дети есть дети. Не забывайте, что им всего по 16 лет. Тренерский штаб должен не только ставить блестящие программы, но и работать со спортсменами в психологическом плане. Можно блестяще владеть техникой и иметь потрясающую программу, но последний и самый важный момент, чтобы получать результат, — это твое психологическое состояние.

— Также Этери Тутберидзе сказала, что Липницкая требовала не выходить на лед с Медведевой. Потом Женя отказалась кататься с Загитовой. В ваше время можно было представить что-то подобное?

— Во-первых, в нашей время не было столько льда. Во-вторых, считали, что готовил какую-то плеяду, но так, чтобы фигуристы пересекались друг с другом в одном виде — такого не было.

Наверное, быть в конкуренции на каждой тренировке — это величайшее испытание и мучение. В первую очередь для спортсменов. А чем он моложе, тем он менее устойчив психологически. Любой фигурист находится не только под опекой родителей, но в первую очередь под опекой тренера. Это можно сравнить с ребенком, у которого разошлись родители. Каждый ребенок в таком случае становится эгоистом, – сказала Роднина.

😱 Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко: договорилась о трансфере еще в мае, не хочет кататься с другими девочками Этери

Я мечтал, чтобы Тутберидзе и Косторная поссорились. Алена противоречила всей системе Этери, у нее там не было будущего