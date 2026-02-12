Олимпиада-2026. Керлинг. Швеция уступила Италии, США обыграли Чехию и другие результаты
На Олимпиаде-2026 стартовал мужской турнир по керлингу.
11 февраля на Олимпиаде-2026 в Кортина-д’Ампеццо стартовал мужской турнир по керлингу.
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Мужчины
Групповой этап / 1-я сессия
Швеция – Италия – 6:7
Канада – Германия – 7:6
Чехия – США – 7:8
Китай – Великобритания – 4:9
Турнирное положение: Канада – 1 победа (1 игра), Великобритания – 1 (1), Италия – 1 (1), США – 1 (1), Китай – 0 (1), Чехия – 0 (1), Германия – 0 (1), Швеция – 0 (1), Норвегия – 0 (0), Швейцария – 0 (0).
