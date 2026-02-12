3

Олимпиада-2026. Керлинг. Швеция уступила Италии, США обыграли Чехию и другие результаты

На Олимпиаде-2026 стартовал мужской турнир по керлингу.

11 февраля на Олимпиаде-2026 в Кортина-д’Ампеццо стартовал мужской турнир по керлингу.

Олимпийские игры-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Мужчины

Групповой этап / 1-я сессия

Швеция – Италия – 6:7

Канада – Германия – 7:6

Чехия – США – 7:8

Китай – Великобритания – 4:9

Турнирное положение: Канада – 1 победа (1 игра), Великобритания – 1 (1), Италия – 1 (1), США – 1 (1), Китай – 0 (1), Чехия – 0 (1), Германия – 0 (1), Швеция – 0 (1), Норвегия – 0 (0), Швейцария – 0 (0).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
результаты
logoсборная Германии
logoсборная США
logoсборная Чехии
logoсборная Канады
сборная Великобритании
сборная Италии по керлингу
logoсборная Швеции
logoсборная Китая
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Опять Эдин будет половину группы только просыпаться. Одни ошибки
За керлинг!!
Керлинг в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Италия уступила Китаю, Великобритания обыграла Канаду, другие матчи
сегодня, 10:56
Олимпиада-2026. Керлинг. Чехия сыграет с Великобританией, Швейцария встретится с Канадой, другие матчи
сегодня, 00:12
Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Китай, Италия уступила Германии, другие результаты
вчера, 21:14
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Дания уступила Швеции, Китай проиграл Швейцарии, США одолели Канаду, другие результаты
вчера, 18:52
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Дания обыграла Японию, Швеция одолела США, другие результаты
12 февраля, 20:22
Олимпиада-2026. Керлинг. Норвегия проиграла Германии, США уступили Швейцарии, Великобритания одолела Швецию
12 февраля, 15:31
Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Швеция обыграла США в финале, Италия обыграла Великобританию в матче за бронзу
10 февраля, 18:58
Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. 1/2 финала. Великобритания уступила Швеции, Италия проиграла США
9 февраля, 19:37
Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Великобритания обыграла Италию, Швеция уступила США и другие результаты
8 февраля, 20:18
Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Швеция обыграла Италию, Канада уступила Эстонии и другие результаты
7 февраля, 19:54
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Желаю нашим болельщикам терпения. А нашим спортсменам и тренерам, которые добрались до Олимпийских игр в Италии, желаю побед»
31 декабря 2025, 13:54
Свищев о резолюции по олимпийскому перемирию: «Для того, чтобы ее применили, нужно обоюдное желание всех сторон»
20 ноября 2025, 13:18
Свищев о словах Ковентри про участие России в олимпийском движении: «Есть тревога из-за того, что в рабочую группу могут войти антироссийские страны»
22 марта 2025, 12:43
Депутат Свищев о выборах главы МОК: «Я никаких иллюзий не строю, ведь нет ни одного пророссийского кандидата»
20 марта 2025, 14:39
«Это сигнал для мировой спортивной общественности, чтобы вернуть наших ребят. Очень надеюсь, что МОК отнесется внимательно». Депутат Свищев о матче НХЛ и КХЛ
18 марта 2025, 19:32
«Ребята в Минспорте Украины поняли, что глупость сморозили». Депутат Свищев о допуске украинцев к соревнованиям с россиянами
27 июля 2023, 11:07
Депутат Свищев: «Слова Баха можно назвать провокацией. Со стороны МОК это низко и некрасиво»
30 сентября 2022, 20:05
Американец Бо Уэллинг возглавил Международную федерацию керлинга
11 сентября 2022, 10:22
«Валиева такая же чудесная в жизни, как и на экране». Анна Сидорова ответила на вопросы подписчиков о фигурном катании и керлинге
5 августа 2022, 12:15
Сидорова об избиении Соловьева: «Впоследствии были определенные проблемы со здоровьем, сейчас они практически незаметны. В основном это проявлялось в речи»
31 мая 2022, 15:38
Рекомендуем