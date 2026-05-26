Двалишвили не знает, когда подерется с Яном: «Ничего не слышу от Петра. Похоже, он не торопится»

Двалишвили не знает, когда подерется с Яном.

Мераб Двалишвили не знает, когда подерется с Петром Яном .

«Я ничего не слышу от Яна. Он пока не хочет драться. Не знаю, какова сейчас ситуация. Мы все видим его интервью, он был готов выступить в июне в Белом доме, но уже объявили даже июльские карды. Скоро пойдут анонсы турниров, которые состоятся в августе.

Мне ничего не говорят. Я лишь знаю, что подерусь с Петром. Сроки неизвестны. Похоже, Ян, не торопится.

Когда я был чемпионом, мог подтолкнуть UFC, чтобы драться почаще. Сейчас мне приходится ждать соперника. Такова игра», – сказал Двалишвили.

Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше на UFC 323 в прошлом декабре.

