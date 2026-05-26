Двалишвили не знает, когда подерется с Яном: «Ничего не слышу от Петра. Похоже, он не торопится»

«Я ничего не слышу от Яна. Он пока не хочет драться. Не знаю, какова сейчас ситуация. Мы все видим его интервью, он был готов выступить в июне в Белом доме, но уже объявили даже июльские карды. Скоро пойдут анонсы турниров, которые состоятся в августе.

Мне ничего не говорят. Я лишь знаю, что подерусь с Петром. Сроки неизвестны. Похоже, Ян, не торопится.

Когда я был чемпионом, мог подтолкнуть UFC, чтобы драться почаще. Сейчас мне приходится ждать соперника. Такова игра», – сказал Двалишвили.

Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше на UFC 323 в прошлом декабре.

Ян подтвердил, что в следующем бою снова подерется с Двалившили: «UFC гарантировали Мерабу реванш со мной. Либо весной, либо летом»

Усман Нурмагомедов – о трилогии Яна и Двалишвили: «А что Мераб сделал во втором поединке? Думаю, будет тот же сценарий. Если только сам Петр его не удосрочит»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
Хочется веришь, что халявы больше не будет ни Ледоколу, ни Пуделю крашеному. Только 100% здоровым, отдохнувшим и с полным лагерем!
Так Ян после операции, куда ему торопиться??
Когда твой друг Стерлинг ушел на операцию после полученного оскара, Петр ждал его год и успел провести поединок за временный пояс за это время.
