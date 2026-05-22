Объявлен состав судей поединка Бивола против Эйферта

Появился состав судей на бой Дмитрия Бивола против Михаэля Эйферта.

Поединок Дмитрия Бивола против Михаэля Эйферта будет обслуживать международная бригада судей.

От IBF в Екатеринбурге будут работать Александр Калинкин из России и Жан-Пьер Ван Имшут из Бельгии. От WBA – Гильермо Перес Пиньеда и Игнасио Роблес из Панамы. Супервайзерами титульного поединка Бивола и Эйферта станут Джулио Тайм (WBA) и Михаил Денисов (IBF).

Вечер бокса в Екатеринбурге состоится 30 мая. Турнир возглавит титульный поединок Дмитрия Бивола и Михаэля Эйферта.

