Объявлен состав судей поединка Бивола против Эйферта
Появился состав судей на бой Дмитрия Бивола против Михаэля Эйферта.
Поединок Дмитрия Бивола против Михаэля Эйферта будет обслуживать международная бригада судей.
От IBF в Екатеринбурге будут работать Александр Калинкин из России и Жан-Пьер Ван Имшут из Бельгии. От WBA – Гильермо Перес Пиньеда и Игнасио Роблес из Панамы. Супервайзерами титульного поединка Бивола и Эйферта станут Джулио Тайм (WBA) и Михаил Денисов (IBF).
Вечер бокса в Екатеринбурге состоится 30 мая. Турнир возглавит титульный поединок Дмитрия Бивола и Михаэля Эйферта.
Бивол проведет титульник в России! Соперник – не Бетербиев
Первый канал в прямом эфире покажет титульный бой Дмитрия Бивола и Михаэля Эйферта
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?8412 голосов
Конечно
Нет
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Спортс‘’
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии