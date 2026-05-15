Вечер бокса в Гизе: Усик – Верховен, Шираз против Бегича и другие бои

23 мая в Гизе пройдет боксерский турнир The Ring: Glory in Giza, который возглавит бой в тяжелом весе между Александром Усиком (24-0) и Рико Верховеном (1-0).

Главные бои турнира :

Александр Усик (24-0) – Рико Верховен (1-0);

Хамза Шираз (22-0-1) – Алем Бегич (29-0-1);

Шахрам Гиясов (17-0) – Джек Кэттерал (32-2);

Фрэнк Санчес (25-1) – Ричард Торрес (14-0);

Мидзуки Хирута (10-0) – Мая Салиман (10-1).

Турнир в прямом эфире покажет видеоплатформа DAZN.

9 лучших боев Александра Усика

Соперник Усика спарринговал с Фьюри и помог тому победить Кличко. У него реально есть шансы?