Вечер бокса в Гизе: Усик – Верховен, Шираз против Бегича и другие бои
23 мая в Гизе пройдет боксерский турнир The Ring: Glory in Giza, который возглавит бой в тяжелом весе между Александром Усиком (24-0) и Рико Верховеном (1-0).
Главные бои турнира:
Александр Усик (24-0) – Рико Верховен (1-0);
Хамза Шираз (22-0-1) – Алем Бегич (29-0-1);
Шахрам Гиясов (17-0) – Джек Кэттерал (32-2);
Фрэнк Санчес (25-1) – Ричард Торрес (14-0);
Мидзуки Хирута (10-0) – Мая Салиман (10-1).
Турнир в прямом эфире покажет видеоплатформа DAZN.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
