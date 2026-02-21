Раузи – о UFC: «Теперь это публичная компания, цель которой – максимизировать прибыль. Устраивать крутые бои не в их интересах»
Ронда Раузи раскритиковала нынешнее положение дел в UFC.
«UFC теперь является публичной компанией. Они только что заключили сделку с Paramount на $7,7 миллиардов, и в их интересах – не устраивать крутые бои, а тратить как можно меньше денег.
Теперь Дана Уайт юридически обязан максимизировать прибыль для акционеров, так что речь больше не идет о том, чтобы организовывать лучшие поединки и доказывать, что это серьезный вид спорта. После продажи компании, к сожалению, не все в руках Даны», – сказала Раузи.
Ранее стало известно, что в мае Раузи проведет поединок против Джины Карано. Бой пройдет под эгидой MVP.
Ронда Раузи: «Я спрашивала у Даны, заинтересует ли его мой бой с Каррано. Не сложилось»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джима Роума
16 комментариев
Дана просрал с десяток топовых боёв за последние лет пять, которые мы больше никогда не увидим.
Это какие например?
Джонс - Нгану, Джонс - Аспинал, Топурия - Царукян, Топурия - Евлоев, увольнение Забита... Это первое что приходит в голову. Большие бои уже редкость. Звёзд как можно дольше пытаются удержать на вершине выставляя против них ноунеймов, лишая зрителей реально крутых боёв
Крутые бои=много интереса зрителей=много денег. Неинтересные бои=потеря интереса у зрителей=мало денег. Не?
новая стратегия предполагает много интересных (рубка, нокауты) боев толпы крепких середняков за небольшие деньги вместо беготни годами за суперзвездами, чтобы те раз в три года подрались, остальное время настрачивая в твитере и стирая свои посты наутро
Разве можно максимизировать прибыль не на крутых боях?
так было всегда, а не только до контракта с парамаунт.
При всём уважении и понимании, что Роузи — Карано привлечёт внимание за счёт имен, это не крутой бой)
Например, бой Путина и Зели по правилам дзюдо. Ну вообще не будет крутым. Но смотреть его будет 80% населения планеты. Принесëт максимальные бабки организаторам. Или крутой бой двух величайших борцов, которые 5 раундов на полу возиться будут. Выхлоп близкий к нулю. Таковы основы бизнеса.
Если бы UFC хотели потратить деньги,то они организовали бы бой Ронды. Если они хотят устраивать хорошие бои,то Рождения там уже не место. Почему- то она думает иначе
