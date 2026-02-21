Раузи – о UFC: «Теперь это публичная компания, цель которой – максимизировать прибыль. Устраивать крутые бои не в их интересах»

Ронда Раузи раскритиковала нынешнее положение дел в UFC.

Бывшая чемпионка UFC Ронда Раузи раскритиковала нынешнее положение дел в промоушене.

«UFC теперь является публичной компанией. Они только что заключили сделку с Paramount на $7,7 миллиардов, и в их интересах – не устраивать крутые бои, а тратить как можно меньше денег.

Теперь Дана Уайт юридически обязан максимизировать прибыль для акционеров, так что речь больше не идет о том, чтобы организовывать лучшие поединки и доказывать, что это серьезный вид спорта. После продажи компании, к сожалению, не все в руках Даны», – сказала Раузи.

Ранее стало известно, что в мае Раузи проведет поединок против Джины Карано . Бой пройдет под эгидой MVP.

Ронда Раузи: «Я спрашивала у Даны, заинтересует ли его мой бой с Каррано. Не сложилось»