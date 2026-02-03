Моралес – о Махачеве: «Не считаю Ислама угрозой. У меня нет к нему уважения. Не собираюсь его боготворить, как остальные»

  • Спортс
Моралес заявил, что не видит угрозы в Махачеве.

Боец UFC Майкл Моралес объяснил свое отношение к Исламу Махачеву.

«Не считаю Махачева угрозой. У меня нет к нему уважения. Это такой же человек. Из его ран идет такая же кровь, как и у меня. Хочу забрать титул. Я не собираюсь его боготворить только потому, что все остальные это делают», – сказал Моралес.

Напомним, Моралес занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона.

Царукян – о преимуществе перед Махачевым: «Молодость. Планирую выступать еще семь лет»

Гэрри – о Махачеве: «Один из самых опасных людей на планете»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Hablemos MMA
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Платьишко пусть погладит вначале
Если чемпион в двух весах не заслуживает уважения, то кто тогда, по соображениям этого недалёкого, его заслуживает?
Ну и соответственно, он кто такой, вообще, чтобы его уважать? Из его ран, что, кровь неё идёт?
Просто эпический чудак..
Ответ Сергей Алексеев
Если чемпион в двух весах не заслуживает уважения, то кто тогда, по соображениям этого недалёкого, его заслуживает? Ну и соответственно, он кто такой, вообще, чтобы его уважать? Из его ран, что, кровь неё идёт? Просто эпический чудак..
Думаю перевод корявый. Ислама невозможно не уважать
Ответ Prang
Думаю перевод корявый. Ислама невозможно не уважать
Согласен, думаю он имел ввиду что у него нет к Исламу благоговения что ли
То что этот персонаж даже на фоне бойцов выглядит имбецилом, выглядит все более отчётливо.
Ислам достойный мужик и великий чемпион в этом спорте.
Ля, какие же вы кривые переводчики. Лишь бы поджечь людей.
Если кому интересно - https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/michael-morales-wont-show-islam-makhachev-respect-in-potential-ufc-title-fight/
Ответ Moonwa1ker
Ля, какие же вы кривые переводчики. Лишь бы поджечь людей. Если кому интересно - https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/michael-morales-wont-show-islam-makhachev-respect-in-potential-ufc-title-fight/
Спасибо за источник - действительно всё совсем по-другому сказал. А статья и заголовок - лишь бы комментов набрать...
Есть ощущение, что перевод максимально корявый
От этого кадра действительно исходит угроза....Видел его последний бой,...впечатлил....
Зачем ему твоё уважение, мальчик?
Ладно был бы ты Волкановски или Усман. Но твоё-то зачем?
