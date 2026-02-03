Моралес – о Махачеве: «Не считаю Ислама угрозой. У меня нет к нему уважения. Не собираюсь его боготворить, как остальные»

Моралес заявил, что не видит угрозы в Махачеве.

Боец UFC Майкл Моралес объяснил свое отношение к Исламу Махачеву .

«Не считаю Махачева угрозой. У меня нет к нему уважения. Это такой же человек. Из его ран идет такая же кровь, как и у меня. Хочу забрать титул. Я не собираюсь его боготворить только потому, что все остальные это делают», – сказал Моралес.

Напомним, Моралес занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона.

