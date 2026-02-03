2

Алмабаев не подерется с Морено из-за травмы руки

Алмабаев снялся с боя с Морено.

Боец UFC Асу Алмабаев снялся с боя против Брэндона Морено.

«Ситуация такая: травмировал руку за два дня до вылета. Никогда не сдавался, с кем бы не дрался. Независимо от того, с кем я сражаюсь и при каких обстоятельствах, я тренируюсь на высоком уровне. Что сделано, то сделано; никакие крики и вопли этого не изменят.

У меня еще пять боев по контракту, мне предложили новый, так что впереди много захватывающих поединков», – написал в соцсетях Алмабаев.

Напомним, поединок Брэндона Морено и Асу Алмабаева планировался в главном событии турнира UFC в Мексике, который состоится 28 февраля.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Асу Алмабаева
А так выиграл бы...
у Казахстанских борцов черная полоса
Рекомендуем