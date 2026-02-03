Хабиб – об Усмане: «За последний год он сильно вырос. Считаю, что он уже на уровне топов легкого веса UFC»
Хабиб считает, что Усман Нурмагомедов уже достиг уровня Армана Царукяна и Илии Топурии.
«Конкурентен был бы Усман против Топурии и Царукяна в UFC? У меня есть мнение на этот счет. Думаю, что неэтично говорить о UFC, когда Усман выступает в PFL.
За последний год Усман сильно вырос. Я сам с ним борюсь и работаю лично. Считаю, что он уже на уровне [Илии и Армана]. Как минимум. Год назад я бы сказал, что еще нужно подождать, но теперь он уже на этом уровне. Время покажет», – сказал Хабиб.
Напомним, 7 февраля чемпион легкого дивизиона PFL Усман Нурмагомедов подерется c Алфи Дэвисом.
