Хабиб – об Усмане: «За последний год он сильно вырос. Считаю, что он уже на уровне топов легкого веса UFC»

Хабиб считает, что Усман Нурмагомедов уже достиг уровня Армана Царукяна и Илии Топурии.

«Конкурентен был бы Усман против Топурии и Царукяна в UFC? У меня есть мнение на этот счет. Думаю, что неэтично говорить о UFC, когда Усман выступает в PFL.

За последний год Усман сильно вырос. Я сам с ним борюсь и работаю лично. Считаю, что он уже на уровне [Илии и Армана]. Как минимум. Год назад я бы сказал, что еще нужно подождать, но теперь он уже на этом уровне. Время покажет», – сказал Хабиб.

Напомним, 7 февраля чемпион легкого дивизиона PFL Усман Нурмагомедов подерется c Алфи Дэвисом.

«Простите меня. Я буду хорошим мальчиком». Как же Царукян грызется за титульник UFC

PFL Dubai: Нурмагомедов против Дэвиса, Мусаев подерется с Курамагомедовым и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMA TEAM Gorilla
Сперва подумал, что он о Камару Усмане))
Ответ Владимир Л.
Сперва подумал, что он о Камару Усмане))
Камару лучший, Хабиб прав
Усману и его брату Умару не хватает динамит в кулаках,это немного снижает их потенциал.
Да не, ему ещё точно пару лет матереть нужно. После этого можно себя и в ЮФС попробовать
Ответ ML26
Да не, ему ещё точно пару лет матереть нужно. После этого можно себя и в ЮФС попробовать
Какие пару лет, ему уже 27, на проф уровне 9 лет, уж точно не слабее торресов и зиамов с топ 15 будет
