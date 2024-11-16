Пирс Морган: «Праймовый Тайсон уничтожил бы Пола за 90 секунд»
Пирс Морган выступил в защиту Майка Тайсона после поражения Джейку Полу.
«Праймовый Тайсон уничтожил бы Пола за 90 секунд. 58-летний Майк провел восемь раундов против гораздо более подтянутого и очень способного боксера, который вдвое моложе его.
Издевайтесь над ним сколько угодно, но у Майка сердце льва, стальные яйца, и он всегда будет настоящей легендой», – написал в соцсетях журналист Пирс Морган.
Напомним, Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.
Тайсон показал голую задницу в трансляции Netflix. Фанаты в восторге: «Ждем Майка на OnlyFans!»
Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Пирса Моргана
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