Пирс Морган: «Праймовый Тайсон уничтожил бы Пола за 90 секунд»

Пирс Морган выступил в защиту Майка Тайсона после поражения Джейку Полу.

«Праймовый Тайсон уничтожил бы Пола за 90 секунд. 58-летний Майк провел восемь раундов против гораздо более подтянутого и очень способного боксера, который вдвое моложе его.

Издевайтесь над ним сколько угодно, но у Майка сердце льва, стальные яйца, и он всегда будет настоящей легендой», – написал в соцсетях журналист Пирс Морган .

Напомним, Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.

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