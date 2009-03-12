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    Дмитрий Бивол: Знал, что могу нокаутировать Барреру

    Теги Марко Антонио Баррера Дмитрий Бивол

    Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что понимал, что может нокаутировать своего соперника кубинца Салливана Барреру.

    Бивол в субботу в Нью-Йорке победил Барреру нокаутом в 12-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Для россиянина эта победа стала 13-й в 13 боях (11 — нокаутом).

    «Я знал, что могу его нокаутировать, и я «нажал на газ» и получился нокаут. Я понимаю, что у меня есть необходимые качества, чтобы быть лучшим. Но у меня еще впереди много работы», — цитирует Бивола ESPN.

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