Губерниев о драке Кокорина: «Разговаривал с источниками в министерстве, просто так ребята не отделаются»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет скандала с российскими футболистами и Павлом Мамаевым.

Спортсмены обвиняются в избиении двух чиновников в московском кафе – директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

«Просто так ребята-драчуны уже не отделаются, похоже. Разговаривал с источниками в министерстве, там все очень серьезно!

Такой футбол нам точно не нужен! Тьфу! Просто позорище! Парням из Минпромторга здоровья», – написал Губерниев.

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