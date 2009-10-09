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    Губерниев о драке Кокорина: «Разговаривал с источниками в министерстве, просто так ребята не отделаются»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Дмитрий Губерниев Александр Кокорин Краснодар Биатлон

    Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет скандала с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

    Спортсмены обвиняются в избиении двух чиновников в московском кафе – директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    «Просто так ребята-драчуны уже не отделаются, похоже. Разговаривал с источниками в министерстве, там все очень серьезно!

    Такой футбол нам точно не нужен! Тьфу! Просто позорище! Парням из Минпромторга здоровья», – написал Губерниев.

    Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

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