Призер чемпионатов мира Грегорин отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы с Ванкувера-2010

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований словенскую биатлонистку Тею Грегорин из-за положительной допинг-пробы с Ванкувера-2010.

В результате перепроверки проб участников Игр 2010 года, инициированной Международным олимпийским комитетом (МОК), в образцах, взятых у Грегорин 6 и 7 февраля 2010 года, был обнаружен метаболит GHRP-2 (гормон роста).

Дисциплинарная комиссия МОК заслушает дело спортсменки в конце ноября. На заседание приглашены представители IBU и Национального олимпийского комитета Словении.

В Ванкувере-2010 Грегорин выступала во всех дисциплинах: в индивидуальной гонке она стала 36-й, в спринте и пасьюте показала 9-е результаты, а в масс-старте финишировала пятой, женская эстафетная команда Словении, за которую выступала Грегорин, стала 8-й.

Грегорин является бронзовым призером Сочи-2014, на счету словенки также два серебра чемпионатов мира.