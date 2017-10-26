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    Призер чемпионатов мира Грегорин отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы с Ванкувера-2010

    Теги Тея Грегорин дисквалификации допинг МОК Ванкувер-2010 IBU сборная Словении

    Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований словенскую биатлонистку Тею Грегорин из-за положительной допинг-пробы с Ванкувера-2010.

    В результате перепроверки проб участников Игр 2010 года, инициированной Международным олимпийским комитетом (МОК), в образцах, взятых у Грегорин 6 и 7 февраля 2010 года, был обнаружен метаболит GHRP-2 (гормон роста).

    Дисциплинарная комиссия МОК заслушает дело спортсменки в конце ноября. На заседание приглашены представители IBU и Национального олимпийского комитета Словении.

    В Ванкувере-2010 Грегорин выступала во всех дисциплинах: в индивидуальной гонке она стала 36-й, в спринте и пасьюте показала 9-е результаты, а в масс-старте финишировала пятой, женская эстафетная команда Словении, за которую выступала Грегорин, стала 8-й.

    Грегорин является бронзовым призером Сочи-2014, на счету словенки также два серебра чемпионатов мира.

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