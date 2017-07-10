МОК завершит перепроверку допинг-проб Ванкувера-2010 к концу августа

Глава медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт сообщил, что процесс перепроверки допинг-проб Ванкувера-2010 завершится в следующем месяце.

Всего к концу августа будет перепроверено более тысячи анализов. Образцы всех 170 российских спортсменов, принявших участие в Играх, подвергаются тщательной проверке.

Напомним, что после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, МОК решил провести дополнительную проверку допинг-проб, взятых у российских спортсменов в Ванкувере-2010.

Сборная России в Канаде заняла 11 место в медальном зачете, завоевав 15 наград (3-5-7).