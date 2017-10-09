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    МОК перепроверил 70 процентов проб с Ванкувера-2010, а также пробы всех россиян с Сочи-2014

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России Ванкувер-2010 сборная России жен Томас Бах

    Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил об окончании очередного этапа повторного анализа спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

    Из 1710 допинг-проб, собранных во время Игр, было проверено 70 процентов (1195 проб). В числе перепроверенных анализов пробы всех медалистов турнира, а также всех российских спортсменов. В результате исследования обнаружено три неблагоприятных аналитических вывода – все у одного спортсмена. В данный момент принимается решение насчет его результата.

    «Эта широкомасштабная перепроверка является еще одним доказательством приверженности МОК борьбе с допингом и защите чистых спортсменов.

    Перепроверка проб с Ванкувера-2010 была проведена в полном сотрудничестве со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и при поддержке заинтересованных сторон, таких как международные федерации и эксперты», – сказал президент МОК Томас Бах.

    Кроме того, МОК провел повторный анализ всех 254 проб, взятых у российских спортсменов во время Сочи-2014. Результаты этого исследования на данный момент не оглашаются.

    Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?

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