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    Антон Шипулин: «На меня давит ответственность. Время уходит, а золота чемпионата мира хочется все больше»

    Теги сборная России Антон Шипулин ЧМ-2017

    Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, что испытывает давление на чемпионате мира.

    «Все мои проблемы – в голове. Я из числа тех людей, кто создает себе проблемы, а потом решает их. Уже привык к этому. Так и живу.

    Физически я хорошо готов к чемпионату мира. Гонки это доказывают. Если со мной будет удача, могу завоевать медаль любого достоинства. Верю, что все будет хорошо.

    На меня постоянно давит ответственность. Понимаю, что время уходит, а золота чемпионата мира хочется все больше. Я пытался работать с психологами, но это не для меня. Мои лучшие психологи – тренер и родители.

    Если бы мне журналисты поменьше напоминали о грязи, обо всех последних скандалах, было бы легче. Стараюсь сконцентрироваться на гонках. В любом случае стараюсь выжать максимум из себя. Скучно выступать на чемпионате мира ради самого выступления. Я ставлю иные задачи», – сказал Шипулин.

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