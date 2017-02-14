Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, что испытывает давление на чемпионате мира.

«Все мои проблемы – в голове. Я из числа тех людей, кто создает себе проблемы, а потом решает их. Уже привык к этому. Так и живу.

Физически я хорошо готов к чемпионату мира. Гонки это доказывают. Если со мной будет удача, могу завоевать медаль любого достоинства. Верю, что все будет хорошо.

На меня постоянно давит ответственность. Понимаю, что время уходит, а золота чемпионата мира хочется все больше. Я пытался работать с психологами, но это не для меня. Мои лучшие психологи – тренер и родители.

Если бы мне журналисты поменьше напоминали о грязи, обо всех последних скандалах, было бы легче. Стараюсь сконцентрироваться на гонках. В любом случае стараюсь выжать максимум из себя. Скучно выступать на чемпионате мира ради самого выступления. Я ставлю иные задачи», – сказал Шипулин.