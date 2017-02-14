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    Антон Шипулин: «Когда читал доклад Макларена, было чувство, что смотрю фантастический фильм»

    Теги сборная России сборная Франции допинг Антон Шипулин Мартен Фуркад Ричард Макларен ЧМ-2017

    Олимпийский чемпион Антон Шипулин поделился мнением о докладе Ричарда Макларена и рассказал о примирении с французом Мартеном Фуркадом.

    Об отношениях с Фуркадом: «У нас были проблемы, но теперь все позади. Мы знаем точку зрения друг друга и знаем, как относимся к этой ситуации. В некоторой степени я доволен тем, что произошло, потому что это позволило нам разъяснить наши позиции».

    О дисквалификации Глазыриной: «Мы в Хохфильцене для того, чтобы соревноваться, остальное – ответственность СБР».

    О докладе Макларена: «Когда читал доклад Макларена, то у меня было чувство, что смотрю фантастический фильм. Для того, чтобы выносить санкции, необходимо обладать доказательствами, а в этом докладе их нет.

    Я надеюсь, что остальная часть расследования будет честной, а наша страна будет бороться и предоставит серьезные доказательства против этих обвинений», – сказал Шипулин в интервью L’Equipe.

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