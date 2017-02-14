Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова поделилась мнением об инциденте с французом Мартеном Фуркадом и россиянином Александром Логиновым в смешанной эстафете на чемпионате мира.

– Интерес к чемпионату подогрел конфликт Фуркада и наших биатлонистов. Это хороший пиар биатлону или такой пиар не нужен?

– Это позор! Такого, чтобы спортсмены отказывались поздравить друг друга на пьедестале, еще не было.

Да, со стороны Фуркада шел некий негатив. Но я внимательно посмотрела запись момента, когда Логинов передавал эстафету. Зона передачи эстафеты не такая широкая. В этот момент там оказались представители трех команд. Логинов после передачи эстафеты должен был уйти и освободить коридор.

Если бы он вовремя это сделал, Фуркад бы его не задел. А так ему деваться было некуда – сзади человек шел, и к тому же Фуркад хотел встать за Антоном Шипулиным. Начал набирать ход и задел Логинова.

А если бы он споткнулся об Логинова или лыжу сломал? Логинов только закончил этап, а Фуркад только на него уходил. Не стал бы человек так рисковать выступлением всей команды.

Было бы нарушение со стороны Фуркада, наверное, наши тренеры подали бы протест. Но ведь никакого разбирательства не было. Значит, и нарушения не было. Получается, и повода не поздравлять Фуркада с медалью не было.

И эта ситуация пользы не принесла никому – ни французам, ни россиянам. Слава Богу, примирение состоялось. Мне кажется, Антону после этого стало легче. Он даже улыбнулся, напряжение спало, – сказала Ишмуратова.